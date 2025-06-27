وفاة لالو شيفرين مؤلف موسيقى فيلم مهمة مستحيلة عن 93 عاما

نيويورك: ذكرت وسائل إعلام أن الموسيقار الأرجنتيني لالو شيفرين، مؤلف موسيقى فيلم (ميشن إمبوسيبول) “مهمة مستحيلة” التي لا تنسى ومقطوعات موسيقية لعشرات من أفلام هوليوود وبرامج التلفزيون، توفي عن عمر ناهز 93 عاما.

وقالت صحيفة ذا هوليوود ريبورتر إن نجله وليام أكد وفاته.

وُلد شيفرين في بوينس أيرس، وأحب موسيقى الجاز الأمريكية في ريعان شبابه. كما كان عازف بيانو وقائد فرقة موسيقية.

نال شيفرين ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار عن مقطوعات موسيقية لأفلام مثل (كول هاند لوك) الذي عُرض عام 1967، وفيلم (أميتيفيل هورور) “رعب أميتيفيل” لعام 1979.

وفاز بأربع جوائز غرامي، إحداها عن موسيقى فيلم مهمة مستحيلة الشهيرة. وكانت هذه الموسيقى مخصصة في البداية للدراما التلفزيونية الجاسوسية التي عرضتها شبكة سي.بي.إس لأول مرة في عام 1966 والتي تحولت إلى سلسلة الأفلام الرائجة التي لا تزال تعرض حتى اليوم.

وحصل شيفرين على جائزة الأوسكار الفخرية عن مجمل أعماله عام 2018.

(رويترز)