وفاة ليبي بعد اعتقاله تعسفياً في سجن قرنادة وكدمات على جسده تجدد المطالبة بالتحقيق في انتهاكات السجن

طرابلس ـ «القدس العربي»: يستمر مسلسل الانتهاكات المسجلة في مناطق شرق ليبيا والواقعة تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث لا تتوقف التقارير المحلية على الحديث عن جرائم وتغييب قسري وتعذيب يمارس في حق كافة المعارضين من نشطاء وصحافيين لسياسات حفتر وآلية إدارته للمناطق الخاضعة تحت سيطرته.

وبعد أسابيع قليلة من انتشار تسجيلات مثيرة للجدل حول أساليب تعذيب مهينة استخدمها العاملون في سجن قرنادة الواقع تحت سيطرة خليفة حفتر، تتحدث تقارير محلية جديدة الآن عن ضحايا جدد داخل ذات السجن.

وأمس الخميس، كشف تقرير صادر عن منظمة رصد الجرائم في ليبيا، عن وفاة خميس محمد العقاب “54 عاماً” في سجن قرنادة، بعد اعتقاله تعسفياً في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت إن العقاب اعتُقل من منزله بمدينة المرج من قِبَل الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع بنغازي، التابعة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.

وأوضحت أن أسرة العقاب تلقت اتصالاً من مجهول أبلغهم بنقله إلى مستشفى قرنادة قبل 8 أيام من وفاته إثر تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنهم عند وصولهم للمستشفى اكتشفوا أنه تم تسجيله باسم مستعار، وتوفي بعد ساعات قليلة من وصولهم.

وأشارت إلى أن الضحية كان يعاني أمراضاً مزمنة قبل اعتقاله، وحرم بعده من التواصل مع عائلته ومن الزيارات العائلية، مؤكدة أن أسرة العقاب لم تتمكن من معرفة أسباب وفاته.

كما أشارت المنظمة إلى أن أفراداً تابعين لإدارة الشرطة والسجون العسكرية، التي تدير السجن العسكري بمجمع سجون قرنادة، استولت على تقرير الطبيب الشرعي. ونقلت عن شاهد عيان العثور على آثار جروح وكدمات وخياطة طبية على جثة العقاب.

ولفتت إلى أن اعتقال العقاب جاء في سياق حملة اعتقالات تعسفية منذ بداية أكتوبر 2024، من قبل الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وطالت أكثر من 30 مدنياً بتهم “ممارسة السحر والشعوذة”.

وذكرت أنها وثّقت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مقتل 3 منهم، بينهم امرأة، ورجلان من أتباع الطرق الصوفية، داخل سجن غير رسمي تابع للإدارة في منطقة رأس المنقار ببنغازي.

وحمّلت منظمة رصد السلطات في شرق البلاد، بما فيها قوات حفتر، المسؤولية القانونية الكاملة عن وفاة العقاب، مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تشكل خرقاً واضحاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفق قولها.

كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل، للكشف عن ملابسات وفاة العقاب، واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية لمواصلة التحقيقات في الجرائم الدولية داخل مجمع سجون قرنادة، وإصدار مذكرات توقيف ضد المسؤولين عنها لإنهاء الإفلات من العقاب.

وقبل أسابيع جددت المنظمة دعواتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ البيجو بعد مرور عام كامل على اختطافه، واحتجازه في سجن قرنادة. وحمّلت في بيان لها ميليشيات حفتر المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة الشيخ البيجو وحياته.

وأوضحت أن الشيخ “مفتاح الأمين البيجو”، أكمل عاماً كاملاً من الاعتقال التعسفي، بعد اقتحام مزرعته في بنغازي يوم 4 شباط / فبراير 2024.

وأضافت أنه لا يزال محتجزاً دون إجراءات قانونية في سجن قرنادة العسكري، ولم يُسمح له بتوكيل محامٍ أو استقبال الزيارات العائلية، وقد بلغ 79 عاماً داخل السجن، ويعاني من أمراض مزمنة تتطلب رعاية طبية خاصة.

ودعت المنظمة البعثة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التحرك العاجل والضغط على السلطات في شرق ليبيا من أجل إنهاء الاعتقالات التعسفية، وضمان احترام حرية المعتقد والتعبير في ليبيا. وقبل قرابة شهر عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها البالغ إزاء مقاطع الفيديو الفظيعة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر التعذيب الوحشي وسوء المعاملة للمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا.

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن هذه الفيديوهات تُظهر العديد من المحتجزين، سواء من الليبيين أو الأجانب، وهم يتعرضون للضرب المبرح، ويُجبرون على اتخاذ أوضاع مجهدة على يد الحراس الذين يرتدون الزي الرسمي.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن هذه المقاطع تتسق مع الأنماط المُوثَّقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في مختلف مناطق ليبيا.

وأضاف البيان: “وفي الوقت الذي تواصل فيه بعثة الأمم المتحدة التحقق من ظروف المقاطع المتداولة، فإنها تُدين بشدة هذه الأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، كما تدعو البعثة إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها”.

ونوهت البعثة إلى أنها تنسق مع قيادة قوات حفتر لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل مستمر، وكذلك إلى مراكز الاحتجاز الأخرى.

وقبلها تداول ناشطون الأحد، مقاطع مرئيّة لحالات تعذيب وانتهاكات لمحتجزين، قالوا إنها داخل سجن قرنادة جنوبي مدينة شحات. وأظهرت المقاطع المتداولة حالات تعذيب فردي وجماعي للمحتجزين وهم يصرخون، داخل السجن الخاضع لسلطة خليفة حفتر.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت في آذار/ مارس 2022 عن عمليات إساءة وضرب وتعذيب داخل السجن.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم 2024، نفى محمد الشباح الناطق باسم وزارة العدل في حكومة حماد وجود حالات تعذيب لمعتقلين داخل السجن، ودعا المنظمات الدولية لزيارته.