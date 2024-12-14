وفاة مؤسس شركة مانغو للأزياء في حادث بإسبانيا

مدريد: لقي مؤسس ومالك إمبراطورية مانغو للأزياء إيزاك إنديك المولود في إسطنبول حتفه في حادث اليوم السبت، حسبما قالت الشركة.

وقالت صحيفة لا بانجوارديا الإسبانية إن رجل الأعمال (71 عاما) انزلق وسقط من جرف يبلغ ارتفاعه 150 مترا أثناء التنزه مع أقاربه في كهوف مونتسيرات بالقرب من برشلونة.

وقال توني رويز الرئيس التنفيذي لشركة مانغو في بيان “رحيله يترك فراغا كبيرا ولكننا جميعا، بطريقة ما، نمثل إرثه وشهادة على إنجازاته. من واجبنا… ضمان استمرار مانجو كمشروع كان إيزاك فخورا به”.

انتقل إنديك مع عائلته من تركيا إلى منطقة قطالونيا في شمال شرق إسبانيا في الستينات وأسس مانغو في عام 1984. وبلغت ثروته 4.5 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس. وكان رئيسا غير تنفيذي للشركة عندما توفي.

بلغ حجم مبيعات مانغو 3.1 مليار يورو في عام 2023.

(رويترز)