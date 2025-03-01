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وفاة محمد بنعيسى وزير الخارجية المغربي الأسبق ومؤسس مهرجان أصيلة

1 - مارس - 2025

صورة متداولة لوزير الخارجية المغربي الراحل محمد بنعيسى على وسائل التواصل الاجتماعي

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الرباط: توفي مساء اليوم الجمعة، محمد بنعيسى، وزير الخارجية المغربي الأسبق، الشخصية البارزة في الدبلوماسية المغربية، عن عمر يناهز 88 عاما بعد معاناة من المرض.

وكان للوزير الراحل دور رئيسي في التأثير الثقافي والدبلوماسي للمملكة، وهو مؤسس أحد أبرز المنتديات الثقافية المغربية “موسم أصيلة الثقافي” كما شغل عدة مناصب مهمة داخل الإدارة وعلى الساحة الدولية.

ولد بنعيسى عام 1937 في أصيلة، ودرس الاتصالات في جامعة مينيسوتا قبل أن يبدأ حياته المهنية في الأمم المتحدة، حيث عمل لأكثر من عقد من الزمان، ولا سيما مستشاراً للاتصالات في منظمة الأغذية والزراعة في روما. وبعد عودته إلى المغرب، انتخب نائباً في عام 1977، ثم عمدة مدينته في عام 1984، وهو المنصب الذي احتفظ به بشكل مستمر حتى عام 2010.

عُين وزيراً للثقافة عام 1985، وعمل على تعزيز الفنون والتراث المغربي قبل تعيينه سفيراً للمغرب لدى الولايات المتحدة عام 1993. وفي أبريل/ نيسان 1999، أصبح وزيراً للخارجية في عهد الملك الحسن الثاني، وهو المنصب الذي احتفظ به بعد تولي الملك محمد السادس العرش حتى عام 2007. وخلال هذه السنوات، ركز على تعزيز علاقات المغرب مع شركائها الاستراتيجيين والدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية.

وقد نال بفضل التزامه العديد من الأوسمة، بما في ذلك وسام الصليب الأعظم لجوقة الشرف في عام 1999، ولقب دكتور فخري من جامعة مينيسوتا في عام 2007. وفي عام 2022، حصل على جائزة بطرس غالي عن عمله لصالح السلام وحقوق الإنسان.

وبغيابه يفقد المغرب شخصية بارزة في دبلوماسيته وحياته الثقافية.

(وكالات)

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  1. يقول Btissam Meskine:
    مارس 1, 2025 الساعة 8:47 ص

    لا حول ولا قوة الا بالله ،انا لله وانا اليه راجعون ،الرجل الطيب المثقف ، رحمة الله عليك . لله ما اعطى ولله ما اخذ

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  2. يقول عبد الغني هرادي:
    مارس 1, 2025 الساعة 10:30 ص

    رحمه الله رحمة واسعة وانا لله وانا اليه راجعون

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  3. يقول علي يوسفي:
    مارس 1, 2025 الساعة 11:40 ص

    تغمد الله الفقيد واسع رحمته واسكنه فسيح جناته انا لله واليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله

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  4. يقول هاشم عبدالقادر:
    مارس 1, 2025 الساعة 12:48 م

    اللهم يارب ترحمه، وتوسع عليه الرحمات، المرحوم كان رجل متميزا ثقفيا، وأخلوقا،وكان متزن،ومقفى،وكان يفعل الخير

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  5. يقول عادل:
    مارس 1, 2025 الساعة 1:46 م

    رحمه الله ورحمنا وغفر له ولنا ان لله وانا اليه راجعون

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  6. يقول Ali:
    مارس 1, 2025 الساعة 2:19 م

    رحيل شعلة .رحمه الله و أسكنه فسيح جناته. قمة الثقافة و الفخامة. صاحب المقولة الشهيرة NO PASARÁN.

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  7. يقول عبد العالي بنموسى:
    مارس 1, 2025 الساعة 2:40 م

    أنا لله وإن إليه راجعون
    الله يرحمو ويوسع عليه خبر محزن جدا بالنسبة لي

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  8. يقول سيد صوفي:
    مارس 3, 2025 الساعة 7:41 م

    انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله الواسعة عليه وغفر له رجل ثقافة ورزانة دبلوماسية رحمه الله

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