وفاة محمد بنعيسى وزير الخارجية المغربي الأسبق ومؤسس مهرجان أصيلة

الرباط: توفي مساء اليوم الجمعة، محمد بنعيسى، وزير الخارجية المغربي الأسبق، الشخصية البارزة في الدبلوماسية المغربية، عن عمر يناهز 88 عاما بعد معاناة من المرض.
وكان للوزير الراحل دور رئيسي في التأثير الثقافي والدبلوماسي للمملكة، وهو مؤسس أحد أبرز المنتديات الثقافية المغربية “موسم أصيلة الثقافي” كما شغل عدة مناصب مهمة داخل الإدارة وعلى الساحة الدولية.
ولد بنعيسى عام 1937 في أصيلة، ودرس الاتصالات في جامعة مينيسوتا قبل أن يبدأ حياته المهنية في الأمم المتحدة، حيث عمل لأكثر من عقد من الزمان، ولا سيما مستشاراً للاتصالات في منظمة الأغذية والزراعة في روما. وبعد عودته إلى المغرب، انتخب نائباً في عام 1977، ثم عمدة مدينته في عام 1984، وهو المنصب الذي احتفظ به بشكل مستمر حتى عام 2010.
عُين وزيراً للثقافة عام 1985، وعمل على تعزيز الفنون والتراث المغربي قبل تعيينه سفيراً للمغرب لدى الولايات المتحدة عام 1993. وفي أبريل/ نيسان 1999، أصبح وزيراً للخارجية في عهد الملك الحسن الثاني، وهو المنصب الذي احتفظ به بعد تولي الملك محمد السادس العرش حتى عام 2007. وخلال هذه السنوات، ركز على تعزيز علاقات المغرب مع شركائها الاستراتيجيين والدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية.
وقد نال بفضل التزامه العديد من الأوسمة، بما في ذلك وسام الصليب الأعظم لجوقة الشرف في عام 1999، ولقب دكتور فخري من جامعة مينيسوتا في عام 2007. وفي عام 2022، حصل على جائزة بطرس غالي عن عمله لصالح السلام وحقوق الإنسان.
وبغيابه يفقد المغرب شخصية بارزة في دبلوماسيته وحياته الثقافية.
(وكالات)
لا حول ولا قوة الا بالله ،انا لله وانا اليه راجعون ،الرجل الطيب المثقف ، رحمة الله عليك . لله ما اعطى ولله ما اخذ
رحمه الله رحمة واسعة وانا لله وانا اليه راجعون
تغمد الله الفقيد واسع رحمته واسكنه فسيح جناته انا لله واليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم يارب ترحمه، وتوسع عليه الرحمات، المرحوم كان رجل متميزا ثقفيا، وأخلوقا،وكان متزن،ومقفى،وكان يفعل الخير
رحمه الله ورحمنا وغفر له ولنا ان لله وانا اليه راجعون
رحيل شعلة .رحمه الله و أسكنه فسيح جناته. قمة الثقافة و الفخامة. صاحب المقولة الشهيرة NO PASARÁN.
أنا لله وإن إليه راجعون
الله يرحمو ويوسع عليه خبر محزن جدا بالنسبة لي
انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله الواسعة عليه وغفر له رجل ثقافة ورزانة دبلوماسية رحمه الله