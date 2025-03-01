وفاة محمد بنعيسى وزير الخارجية المغربي الأسبق ومؤسس مهرجان أصيلة

الرباط: توفي مساء اليوم الجمعة، محمد بنعيسى، وزير الخارجية المغربي الأسبق، الشخصية البارزة في الدبلوماسية المغربية، عن عمر يناهز 88 عاما بعد معاناة من المرض.

وكان للوزير الراحل دور رئيسي في التأثير الثقافي والدبلوماسي للمملكة، وهو مؤسس أحد أبرز المنتديات الثقافية المغربية “موسم أصيلة الثقافي” كما شغل عدة مناصب مهمة داخل الإدارة وعلى الساحة الدولية.

ولد بنعيسى عام 1937 في أصيلة، ودرس الاتصالات في جامعة مينيسوتا قبل أن يبدأ حياته المهنية في الأمم المتحدة، حيث عمل لأكثر من عقد من الزمان، ولا سيما مستشاراً للاتصالات في منظمة الأغذية والزراعة في روما. وبعد عودته إلى المغرب، انتخب نائباً في عام 1977، ثم عمدة مدينته في عام 1984، وهو المنصب الذي احتفظ به بشكل مستمر حتى عام 2010.

عُين وزيراً للثقافة عام 1985، وعمل على تعزيز الفنون والتراث المغربي قبل تعيينه سفيراً للمغرب لدى الولايات المتحدة عام 1993. وفي أبريل/ نيسان 1999، أصبح وزيراً للخارجية في عهد الملك الحسن الثاني، وهو المنصب الذي احتفظ به بعد تولي الملك محمد السادس العرش حتى عام 2007. وخلال هذه السنوات، ركز على تعزيز علاقات المغرب مع شركائها الاستراتيجيين والدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية.

وقد نال بفضل التزامه العديد من الأوسمة، بما في ذلك وسام الصليب الأعظم لجوقة الشرف في عام 1999، ولقب دكتور فخري من جامعة مينيسوتا في عام 2007. وفي عام 2022، حصل على جائزة بطرس غالي عن عمله لصالح السلام وحقوق الإنسان.

وبغيابه يفقد المغرب شخصية بارزة في دبلوماسيته وحياته الثقافية.

(وكالات)