وفاة محيي الدين خالف مدرب المنتخب الجزائري الأسبق.. وتبون ينعاه

الجزائر: توفي محيي الدين خالف، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم الأسبق اليوم الثلاثاء، عن 80 عاما، بعد معاناة من المرض.

وأشرف خالف، الذي كان لاعب كرة القدم في بداية مشواره، على المنتخب الجزائري في الفترة من 1979 إلى 1984، وقاده في نهائيات كأس العالم 1982، الذي مثل أول مشاركة جزائرية على هذا المستوى.

كما درب خالف شبيبة القبائل وتوج معه بلقب الدوري الجزائري 8 مرات، ومرتان بكأس الجزائر، ومرة واحدة بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وإلى جانب شبيبة القبائل، أشرف خالف على تدريب اتحاد طنجة ومولودية وجدة المغربيين، والعين الإماراتي والنجم الساحلي التونسي.

من جهته، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة تعزية لعائلة محيي الدين خالف.

وقال تبون في رسالة التعزية: “تلقيت بوافر الرضا بقضاء الله وقدره نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم محيي الدين خالف، الناخب والمدرب الأسبق للفريق الوطني لكرة القدم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

وأضاف: “وإذ نعزي عائلة الفقيد والأسرة الرياضية عامة، فإننا نحفظ له سجلا حافلا من التميز الرياضي، فهو الذي عشق كرة القدم منذ صباه وحمل ألوان فريق شبيبة القبائل وساهم في تدريب الفريق محرزا لقبي البطولة والكأس، ليحترف بعدها التدريب ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني، معززا مهاراته بالتكوين العالي في أعرق المدارس العالمية”.

وأكد تبون أن خالف واصل التألق بامتياز في صناعة أمجاد المنتخب الجزائري على غرار ملحمة خيخون في كأس العالم 1982، فضلا عن دماثة أخلاقه ووفائه لنهجه الرياضي الوطني.