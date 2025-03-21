وفاة مخرج المسلسل التركي “وادي الذئاب”

إسطنبول: توفي في إسطنبول المنتج والمخرج وكاتب السيناريو التركي الشهير عثمان صناو، مخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية، وعلى رأسها “وادي الذئاب”، و”دموع الورد”، و”قلب شجاع”.

وقالت شركة “سينغراف” للإنتاج الفني، في بيان، الخميس: “نشعر بحزن عميق لفقد عميدنا المنتج والمخرج عثمان صناو، الذي له أثر في تاريخ التلفزيون التركي طوال حياته الفنية، وترك بصمات كبيرة بالمسلسلات والأفلام التي أخرجها”.

وأضاف البيان: “نتقدم بتعازينا لأسرة الفقيد وأحبائه وللوسط الفني برمته، ونسأل من الله الرحمة له”.

ولعب صناو، الذي كان يتلقى العلاج من مرض السرطان لفترة طويلة، دوراً هاماً في مسيرة العديد من الأسماء الفنية الشهيرة.

ولد المخرج التركي عثمان صناو في ولاية بوردور عام 1958، ودرس السينما والتلفزيون في أكاديمية إسطنبول الحكومية للفنون الجميلة، بين 1975 و1979.

وبدأ حياته المهنية كمؤلف ومخرج في صناعة الإعلانات، وأسس شركة سينغراف للإنتاج الفني في 1984، وقام بتصوير أكثر من 500 إعلان تجاري بين 1984 و1987.

وأنتج وأخرج صناو عشرات الأفلام والمسلسلات التي لاقت إعجاباً كبيراً من الجمهور، ليس فقط في تركيا، وإنما في العديد من بلدان العالم.

(الأناضول)