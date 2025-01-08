وفاة مريضة في غزة جراء نقص وقود تشغيل مولدات الكهرباء

غزة- “القدس العربي”:

لم تمضِ 24 ساعة على تحذير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من وجود خطر حقيقي يهدد حياة المرضى في المشافي، حتى أعلنت عن وفاة أحدهم، جراء انعدام الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

وقالت الوزارة إن مواطنة مريضة قضت بسبب انعدام الوقود اللازم لتشغيل أجهزة غسيل الكلى.

وحمّلت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، بسبب تعمده حرمان القطاع الصحي من الوقود ما يهدد بوقف عمل المستشفيات، وحذرت مجددا من كارثة إنسانية وشيكة تهدد القطاع الصحي بسبب انعدام الوقود، وجددت مناشداتها العاجلة من أجل التدخل الفوري والضغط لتوفير الوقود لضمان استمرار عمل القطاع الصحي، وقالت “إن انعدام الوقود اللازم للقطاع الصحي يهدد حياة جميع المرضى في المستشفيات”.

وفي السياق، أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن ️توقف كامل مولدات المجمع، لافتا إلى أن ما يعمل الآن فقط هو مولد صغير، يغذي الأقسام الحرجة وهي أقسام العناية المركزة، والعمليات الطارئة، والكلية الصناعية، ومحطة الأكسجين، وإنارة قسم الطوارئ.

وأكد أن كمية الوقود الموجود في المجمع تكفي لتشغيل المولد الصغير لـ3 ساعات فقط، محذرا من كارثة إنسانية وصحية تهدد حياة المرضى بموتهم اختناقاً على أسرّة العناية.

وأشار إلى أن المجمع الذي يقدم خدمات طبية لمناطق جنوب قطاع غزة، بحاجة لـ5500 لتر سولار يومياً لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

وكانت الوزارة حذرت من “كارثة حقيقية” تعصف بالمستشفيات، ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الأطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في القطاع، وأكدت أنه ️لا يوجد مخزون وقود لدى المستشفيات حاليا، بسبب “السياسة التقطيرية” التي يتبعها الاحتلال في إدخال الوقود منذ بداية الحرب.

وأشارت إلى أن ️الاحتلال يجبر قوافل المساعدات، بما فيها سيارات الوقود، على سلوك طرق مليئة باللصوص وقطّاع الطرق لسرقتها تحت حمايته.