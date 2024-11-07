رياضة | تقارير رياضية

وفاة مشجع تطغى على فوز بايرن ميونيخ على بنفيكا- (تدوينة)

7 - نوفمبر - 2024

ميونخ: طغت وفاة أحد المشجعين على فوز فريق بايرن ميونخ الألماني، على بنفيكا البرتغالي 1 / صفر، الأربعاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر بايرن ميونخ أن بعد نحو ساعة من نهاية المباراة، تلقى الفريق الألماني “الخبر المحزن” بوفاة أحد الجماهير وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأصيب المتفرج بالمرض قبل انطلاق المباراة وحصل على رعاية طبية طارئة في المدرجات قبل أن يتم نقله للمستشفى.

ونعى بايرن ميونخ المشجع في بيان أصدره على موقعه الإلكتروني، حيث ذكر: “بايرن في حالة حداد مع عائلاتهم”.

ومن باب الاحترام، توقفت جماهير بايرن في المنطقة الجنوبية من الملعب، عن دعم الفريق بصوت مرتفع، خلال المباراة، على عكس المعتاد في المباريات.

وقال المدير الرياضي، ماكس إيبرل: “بالتأكيد هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم”. وقال إن الجماهير أظهرت الاحترام المناسب بسلوكها.

وقال فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن: ” بعد المباراة، لم نحتفل كثيرا”. وأشار إلى أن الفريق اكتشف خبر وفاة المشجع بعد المباراة.

وعقب نهاية المباراة، أبلغ مذيع الملعب الداخلي، الجماهير الموجودة في الملعب، الذي يتسع لـ75 ألف متفرج، عن الحادث ولماذا كانت هتافات الجماهير غائبة.

كما كانت الموسيقى أكثر هدوءا من المعتاد بعد المباراة، التي فاز بها بايرن بهدف سجله جمال موسيالا من ضربة رأس.

