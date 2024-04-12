وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي عن 83 عاما

روما: توفي مصمم الأزياء الإيطالي الشهير روبرتو كافالي الجمعة عن 83 عاما، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.
وأوردت وكالة “أنسا” للأنباء أن المصمّم توفي في منزله في فلورنسا (وسط) بعد صراع طويل مع المرض.
ولد كافالي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1940 في فلورنسا المركز الأول لصناعة الجلود في إيطاليا، وكان معروفا باستخدامه الجلود المطبوعة بنقشات وبالجينز المطاطي الموشّح.
صمم كافالي في السبعينات أزياء نجوم مثل صوفيا لورين وبريجيت باردو وما زالت تصاميمه محببة لدى الأجيال الشابة من المشاهير، من كيم كاردشيان إلى جينيفر لوبيز.
(أ ف ب)
روبيرتو كفالي .. اسم لامع .. نتمنى ان يكون في وطننا العربي من يحافظ على أصالتنا بلا ابتذال .. وان نترك للعرب أصالتهم .. لاننا الان امام تحدي ان نكون او لا نكون .. تماما كما اسرائيل أمامها تحدي واحد فقط انها لن تكون كونها دولة قائمة على وعد بلفور الذي لا يمتلك فلسطين .. نحن اصحاب الارض ولنا ثقافتنا وديننا السمح الذي يحترم الاحرار في العالم ولا يقبل الظلم النا ولغيرنا. .. روبيرتو كفالي تبعناك لفترة والان سنتبع هويتنا ..