وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي عن 83 عاما

روما: توفي مصمم الأزياء الإيطالي الشهير روبرتو كافالي الجمعة عن 83 عاما، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

وأوردت وكالة “أنسا” للأنباء أن المصمّم توفي في منزله في فلورنسا (وسط) بعد صراع طويل مع المرض.

ولد كافالي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1940 في فلورنسا المركز الأول لصناعة الجلود في إيطاليا، وكان معروفا باستخدامه الجلود المطبوعة بنقشات وبالجينز المطاطي الموشّح.

صمم كافالي في السبعينات أزياء نجوم مثل صوفيا لورين وبريجيت باردو وما زالت تصاميمه محببة لدى الأجيال الشابة من المشاهير، من كيم كاردشيان إلى جينيفر لوبيز.

(أ ف ب)