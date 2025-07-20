وفاة مغنية الأوبرا بياتريس أوريا مونزون الشهيرة بدور كارمن 

سيريل دوبوا (يسار) وبياتريس أوريا-مونزون أثناء بروفة مسرحية ”ترومب لا مورت“ في أوبرا باريس في 10 مارس 2017. ا ف ب

باريس: توفيت مغنية الأوبرا الفرنسية-الإسبانية بياتريس أوريا مونزون، يوم السبت، عن عمر ناهز 61 عاماً في مدينة أجان جنوب غرب فرنسا، بعد صراع طويل مع المرض، وفقاً لما أعلنته مديرة أعمالها على فيسبوك.

وقالت تيريز سيديل، التي تولّت إدارة أعمال مونزون لنحو 40 عاماً، لوكالة فرانس برس: “كانت فنانة عظيمة. كانت مذهلة في دور كارمن”، ووصفتها بأنها مغنية “من الطراز الرفيع، صريحة جداً، صادقة جداً، ومحبوبة جداً”.

وبرزت هذه الميتزو-سوبرانو عام 1993 من خلال أدائها غير التقليدي لأوبرا “كارمن” لجورج بيزيه في أوبرا باريس، وأعادت تجسيد الدور مرات عدة في أهم المسارح العالمية، من نيويورك إلى موسكو.

وذكّرت سيديل بـ”المسيرة الفنية الدولية الكبيرة” لفنانة “بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وانتقلت بياتريس أوريا مونزون لاحقاً إلى فئة السوبرانو، ومن أبرز أدوارها فيها أوبرا “توسكا”، وشخصية الليدي ماكبث، إلى جانب أدوار أخرى متعددة.

وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، روزلين باشلو، على إنستغرام: “كم هو محزن أن نفقد صديقة ومغنية رائعة!”.

أما التينور الإيطالي روبرتو ألانيا، الذي شاركها بطولة “كارمن”، فكتب على فيسبوك: “وداعاً يا بيا!”.

(أ ف ب)