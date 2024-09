وفاة مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب بعد سقوطه على المسرح- (فيديو)

نيويورك: توفي مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب، على ما أفاد مدير أعماله السبت، بعدما كان الفنان البالغ (53 عاما) سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية في اليوم السابق.

وكان فاتمان سكوب الذي اشتُهر بأغنيتيه “بي فيثفول” و”إت تيكس سكوب”، هوى خلال إحيائه حفلة في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت (شمال شرق الولايات المتحدة)، فنُقِل إلى المستشفى، لكنّ الأطباء لم يتمكنوا من إنعاشه، وفق ما أوضح عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو عرضه موقع “تي إم زي” المتخصص في أخبار المشاهير مسعفين يُجرون عملية إنعاش لقلب الفنان عندما كان لا يزال على المسرح.

His last words were "If You Came To Party, Make Some Noise." Damn RIP Fatman Scoop 🕊️ pic.twitter.com/ldr8zFxGg3

— K-Dot The Kemist (@KDotTKL) August 31, 2024