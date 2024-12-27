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وفاة ممرض فلسطيني متأثرا بالبرد القارس في خيمة بخان يونس

27 - ديسمبر - 2024

الراحل أحمد الزهارنة

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غزة: توفي اليوم الجمعة، ممرض فلسطيني متأثرا بالبرد القارس داخل خيمته جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 14 شهرا.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن “الحكيم أحمد الزهارنة، الذي يعمل ضمن طواقمنا العاملة في مستشفى غزة الأوروبي، توفي نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه سكان قطاع غزة”.
وتابعت: “عُثر على جثته داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع”.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، أعلنت وفاة ثلاثة رضّع، يوم الخميس، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة في قطاع غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 9:56 ص

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق دماء الفلسطنينيين التي تسقي تراب فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😓🤲🕋

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