وفاة ممرض فلسطيني متأثرا بالبرد القارس في خيمة بخان يونس

غزة: توفي اليوم الجمعة، ممرض فلسطيني متأثرا بالبرد القارس داخل خيمته جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 14 شهرا.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن “الحكيم أحمد الزهارنة، الذي يعمل ضمن طواقمنا العاملة في مستشفى غزة الأوروبي، توفي نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه سكان قطاع غزة”.

وتابعت: “عُثر على جثته داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع”.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، أعلنت وفاة ثلاثة رضّع، يوم الخميس، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة في قطاع غزة.

حتى الكبار يموتون من برد الخيام !! وفاة الحكيم أحمد الزهارنة الذي يعمل في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصليب الأحمر الميداني نتيجة البرد القارس حيث عثر عليه جثة هامدة داخل خيمته في خانيونس pic.twitter.com/i4gQcpLxtn — محمد سعيد 🇵🇸 (@MhmedPs) December 27, 2024

وفاة الحكيم أحمد الزهارنة الذي يعمل في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصليب الأحمر الميداني نتيجة البرد القارس حيث عثر عليه جثة هامدة داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع. pic.twitter.com/DOie3FDKUj — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) December 27, 2024

(الأناضول)