وفاة مهندس جزائري في حادث تجربة طائرته الخاصة التي طوّرها بنفسه- (فيديو وتدوينات)

الجزائر- “القدس العربي”:

في حادث مأساوي، توفي المهندس الجزائري يزيد دوغة، عن عمر ناهز الخمسين عاما، إثر سقوط طائرته الصغيرة التي قام بتصميمها وتصنيعها بنفسه، وذلك خلال تجربة جوية كان يجريها مساء الاثنين بمنطقة أولاد منصور في ولاية المسيلة جنوبي الجزائر.

ووفق مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث أمس الاثنين عند الساعة 19:26، وتم التدخل على الفور لإسعاف المهندس، لكن الإصابات الخطيرة التي تعرض لها دوغة جراء السقوط أدت إلى وفاته في المستشفى.

ولم يكن يزيد دوغة شخصًا عاديًا بالنسبة للكثيرين ممن عرفوه وتابعوا إنجازاته، فهو مخترع مثابر عمل منذ سنوات طويلة على تطوير مشروعه الخاص، مع حلم راوده بأن يطير يومًا في أجواء منطقته بسلام.

وبحسب من عرفوه، فقد كان شغوفًا بالطيران، وكرّس سنوات طويلة من عمره لهندسة وتصنيع طائرته الخاصة. لم يكن حلم التحليق بالنسبة له مجرد طموح عابر، بل مشروع حياة، شارك تفاصيله بشغف مع متابعيه على صفحته في فيسبوك، التي تحوّلت بعد إعلان وفاته إلى دفتر عزاء إلكتروني تفيض بكلمات التأثر والإشادة بمسيرته الفريدة.

وفي منشوره الأخير، الذي نشره يوم الجمعة 20 حزيران/ يونيو، كتب يزيد قائلًا: “تم تجربة ديناميكية الهواء الخاص ببدن الطائرة في سرعة رياح 15 كلم/س، والنتيجة مرضية”، وهي جملة أخيرة تختزل روح المثابرة التي كان يتمتع بها، وتوثّق آخر لحظاته في رحلته الطويلة مع مشروع طائرته.

ووفق ما كان ينشره من صور وفيديوهات، شهدت ورشته ميلاد العديد من الهياكل الجوية التي صنعها يزيد بيده، بتقنيات بسيطة ولكن بإصرار كبير. كما كان يشارك تجاربه المصورة، ولقطات التحليق التي وثّقها بكاميرته الخاصة، مرفقة بشروحات هندسية دقيقة كان ينشرها على صفحته، ما جعله محل إعجاب كبير من الشباب والمهتمين بالطيران والتقنيات الهوائية.

وقد تحولت صفحته إلى منبر مفتوح لعرض تجاربه، واستقطبت جمهورًا متابعًا كان يرى فيه نموذجًا للإبداع الجزائري الصامت الذي يقاوم بالإرادة والحلم.

وفي حديثهم عنه، وصفه أصدقاؤه على مواقع التواصل بأنه كان صانعًا ماهرًا للمراوح الهوائية، ومبتكرًا في تحويل محركات السيارات والدراجات إلى محركات جوية، كما تمكن من تصنيع عربات ثنائية المقعد، وقام بصنع آلات مخصصة لاستنساخ المراوح بأحجام مختلفة. وكان يملك طائرتين مكتملتين وعددًا كبيرًا من الهياكل التي تعرضت للتلف خلال تجارب سابقة، لم تثنه أبدًا عن مواصلة المسار.

وفي تعليق مؤثر، كتب عادل أبو طارق عنه قائلًا: “يزيد رحمه الله كان مثابرًا بشدة، صنع طائرات كاملة وكان يجري تجارب مستمرة ويطوّر من معدات الورشة دون كلل. رأيت عنده طائرتين في المرآب، وأطلعني على كثير من الهياكل التي استخدمها في تجاربه السابقة”.

فيما نشر صديقه بن عبد القوي عبد الوهاب نعيًا جاء فيه: “صديقي يزيد دوغة في ذمة الله إثر حادث تحطم طائرته الخاصة التي كانت من تصميمه وتصنيعه، بعد عدة اختبارات ناجحة”. وهي شهادات تعكس حجم الشغف الذي كان يحمله هذا الشاب الطموح.

وبينما سادت الصدمة والحزن بين معارفه، كتب عبد القادر خراط رسالة مؤثرة قبل أن يتأكد من وفاته، قال فيها: “يزيد، رجل يحب الطائرات ويريد أن يصنع نماذجه الخاصة. تحدثنا قبل أسبوع عن مشروعه المقبل. أدعو الله أن يشفيك، أنت بطل حقيقي”.

ولا شك أن قصة يزيد دوغة، الذي شبّهه البعض بالمغامر العربي عباس بن فرناس، ستبقى راسخة كرجل شغوف فقد حياته في سبيل حلم أراد تحقيقه بعزيمة قوية رغم قلة الإمكانيات.