وفاة موظف بالخارجية الفرنسية متأثراً بجروحه إثر قصف إسرائيلي بغزة

باريس: أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، وفاة أحد موظفيها متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، الأربعاء الماضي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أنه، بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أصيب أحد موظفي الوزارة بجروح خطيرة، وفقد العديد من الأشخاص حياتهم نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

مقتل احد موظفي وزارة الخارجية الفرنسية إثر قصف إسرائيلي لمبنى سكني في مدينة #رفح جنوب قطاع #غزة أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى المدنيين الآخرين .. من بينهم موظف خارجية #فرنسا… pic.twitter.com/65gQwyY0yk — قاسم طاهر – 𐩤𐩱𐩪𐩣 𐩷𐩱𐩠𐩧 (@gasm11taher) December 16, 2023

وأضاف أن الموظف المصاب توفي لاحقاً متأثرا بجروحه، مؤكداً إدانة فرنسا القصف الإسرائيلي على المنزل الذي كان يؤوي مدنيين.

وأشار البيان إلى أن فرنسا طالبت السلطات الإسرائيلية بتوضيح الظروف التي تم في ظلها هذا القصف في أسرع وقت.

(الأناضول)