منوعات | أبيض و أسود

وفاة نجم بث مباشر على الإنترنت أمام الكاميرا تثير غضباً في فرنسا

منذ ساعة واحدة

وزيرة الدولة الفرنسية كلارا شاباز في الجمعية الوطنية. باريس في 17 يونيو 2025. ا ف ب

حجم الخط
0

باريس: أثارت وفاة نجم فرنسي معروف على الإنترنت أمام الكاميرا حالة من الغضب، وأدّت إلى توجيه اتهامات بإساءة المعاملة.

وكان جان بورمانوف، وهو الاسم الفني للرجل، يتعرّض للإذلال والإساءة على الهواء مباشرة عبر منصة “كيك” لعدة أشهر.

وكان بورمانوف ضحيةً للعنف مجددًا، قبل ساعات قليلة من وفاته، حيث كان مشغّل لعبة فيديو يرتدي زيّ “باتمان” وآخرون حاضرين خلال بث مباشر، قاموا بضربه، وفق ما ذكر موقع التحقيقات “ميديا بارت”، الثلاثاء.

وشاهد المتابعون، الذين واصلوا متابعة الفيديو لاحقًا، بورمانوف وهو يعاني من نوبة اختناق في نومه قبل أن يتوقف عن الحركة.

وكتبت كلارا شاباز، نائبة وزير الرقمنة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، أنّ “موت جان بورمانوف والعنف الذي عانى منه أمر مروّع للغاية”.

وكان لدى بورمانوف (46 عامًا) مئات الآلاف من المتابعين. وقد استخدم العديد من المنصّات الاجتماعية لبثّ الألعاب، لكنه عرض نفسه أيضًا بشكل طوعي لتحديات قاسية، بحسب ما ذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية.

وقالت القناة إنّه في النهاية ربما تجاوز الأمر حدوده، إذ كتب رسالة إلى والدته قال فيها: “لقد سئمت، أريد أن أغادر”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

انطلاق معرض “غيمزكوم” لألعاب الفيديو هذا الأسبوع مع مساع لإخراج القطاع من الركود
18 - أغسطس - 2025
شغف متزايد بألعاب الفيديو القديمة في زمن التطوّر الرقمي للقطاع
7 - أبريل - 2025
قطاع ألعاب الفيديو شهد “أحلك سنة” في 2024
13 - ديسمبر - 2024
معرض “أسبوع ألعاب باريس” منصة لجديد ألعاب الفيديو في خضمّ أزمة يشهدها القطاع
21 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية