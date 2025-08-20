وفاة نجم بث مباشر على الإنترنت أمام الكاميرا تثير غضباً في فرنسا

وزيرة الدولة الفرنسية كلارا شاباز في الجمعية الوطنية. باريس في 17 يونيو 2025. ا ف ب

باريس: أثارت وفاة نجم فرنسي معروف على الإنترنت أمام الكاميرا حالة من الغضب، وأدّت إلى توجيه اتهامات بإساءة المعاملة.

وكان جان بورمانوف، وهو الاسم الفني للرجل، يتعرّض للإذلال والإساءة على الهواء مباشرة عبر منصة “كيك” لعدة أشهر.

وكان بورمانوف ضحيةً للعنف مجددًا، قبل ساعات قليلة من وفاته، حيث كان مشغّل لعبة فيديو يرتدي زيّ “باتمان” وآخرون حاضرين خلال بث مباشر، قاموا بضربه، وفق ما ذكر موقع التحقيقات “ميديا بارت”، الثلاثاء.

🔴🇫🇷 ALERTE INFO | La ministre du numérique Clara Chappaz était au courant des agissements sur Jean Pormanove selon Mediapart. Elle n’a rien fait et elle a annoncé aujourd’hui avoir saisi l’Arcom et Pharos.

Elle doit être démise de ses fonctions. pic.twitter.com/IFKPIMmUbt — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 19, 2025

وشاهد المتابعون، الذين واصلوا متابعة الفيديو لاحقًا، بورمانوف وهو يعاني من نوبة اختناق في نومه قبل أن يتوقف عن الحركة.

وكتبت كلارا شاباز، نائبة وزير الرقمنة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، أنّ “موت جان بورمانوف والعنف الذي عانى منه أمر مروّع للغاية”.

وكان لدى بورمانوف (46 عامًا) مئات الآلاف من المتابعين. وقد استخدم العديد من المنصّات الاجتماعية لبثّ الألعاب، لكنه عرض نفسه أيضًا بشكل طوعي لتحديات قاسية، بحسب ما ذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية.

وقالت القناة إنّه في النهاية ربما تجاوز الأمر حدوده، إذ كتب رسالة إلى والدته قال فيها: “لقد سئمت، أريد أن أغادر”.

“Tu vas le tuer, arrête, lâche ! J’arrive plus à respirer… rends-moi mes lunettes !”

Ces mots glaçants, prononcés en direct, résonnent encore. Pendant quatre longues années, Raphaël Graven alias JeanBarette ou Jean Pormanove a été la cible d’un acharnement inhumain.… pic.twitter.com/HkrSK2XYw0 — 𝐇𝐄𝐍𝐑𝐈𝐂𝐎 ! (@henrico292) August 19, 2025

(د ب أ)