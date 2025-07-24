وفاة هالك هوغان أسطورة المصارعة الحرة عن 71 عاما

“القدس العربي”: أعلنت شركة «ورلد ريسلينغ إنترتينمينت» (دبليو دبليو إي)، اليوم الخميس، وفاة نجم المصارعة الحرة الأمريكي هالك هوغان، أحد أبرز الأسماء التي جعلت من المصارعة ظاهرة عالمية، والمعروف بدعمه القوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عمر ناهز 71 عامًا.

وقالت «دبليو دبليو إي» في بيان إن «الاتحاد ينعى ببالغ الحزن وفاة هالك هوجان، أحد أشهر نجوم المصارعة الحرة، وأيقونة في الثقافة الشعبية، الذي أسهم بدور كبير في انتشار دبليو دبليو إي عالميًا خلال الثمانينيات».

وأوضحت شرطة مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا أن السلطات استجابت صباح اليوم لنداء طارئ يتعلق بتعرض هوغان لسكتة قلبية في منزله.

ويُعد هوغان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، أحد أبرز نجوم اتحاد المصارعة عبر تاريخه الطويل، إذ كان نجم الحدث الرئيسي لأول عروض «راسلمينيا» عام 1985، وواصل لسنوات جذب الجماهير بمواجهاته الشهيرة ضد نجوم مثل أندريه العملاق وراندي سافاج وذا روك، وحتى رئيس الاتحاد فينس مكمان.

ونعى ترامب هوغان، وكتب عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»: «فقدنا اليوم صديقا عزيزا. كان هالك هوغان تجسيدا حقيقيا لشعار (لنجعل أمريكا عظيمة من جديد). كان قويا، صلبا، ذكيا، لكنه امتلك قلبا كبيرا».

وأضاف ترامب: «قدّم خطابا مؤثرا للغاية خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وكان من أبرز لحظات الأسبوع. لقد أسعد الجماهير حول العالم وترك بصمة ثقافية كبيرة».

واختتم ترامب تعزيته بالقول: «أتقدم بأحر التعازي إلى زوجته سكاي وعائلته. سنفتقد هالك هوغان كثيرا».

(وكالات)