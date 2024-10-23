وفاة وحالات تسمّم في ولايات أمريكية بسبب بكتيريا بأحد أصناف الهمبرغر في “ماكدونالدز”

واشنطن: توفي شخص وعانى العشرات أعراض تسمم في الولايات المتحدة لإصابتهم ببكتيريا الإشريكية القولونية من جرّاء الطعام في سلسة مطاعم “ماكدونالدز“، على ما أفادت السلطات الصحية الأمريكية الثلاثاء.

وأوضحت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المصابين يتوزعون على عشر من الولايات الغربية في المجمل، لكنّ معظمهم من كولورادو ونبراسكا.

وما لبث سعر سهم “ماكدونالدز” أن تراجع أكثر من 8 في المئة بعد إغلاق بورصة نيويورك.

وبلغ إجمالي المصابين بسلالة البكتيريا نفسها 49، أُدخِل عشرة منهم المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفيّ من بينهم شخص مسن في كولورادو.

وأفاد جميع المصابين بأنهم تناولوا الطعام في “ماكدونالدز” قبل أن تظهر عليهم الأعراض المرضية، وقال معظمهم إنهم تناولوا صنفا معينا من الهمبرغر يسمى “كوارتر باوندر”.

ولم يُحدَّد بدقّة المكوّن الملوث بالبكتيريا، لكنه قد يكون شريحة اللحم المفروم أو البصل. وسحب “ماكدونالدز” هذين المكوّنين في انتظار استكمال التحقيق.

وعلّق رئيس “ماكدونالدز” في الولايات المتحدة جو إرلينجر بالقول في مقطع فيديو: “سلامة الغذاء مهمة جدا بالنسبة لي وللجميع في ماكدونالدز”. وأضاف “لقد اتخذنا خطوات وقائية لإزالة البصل المقطّع الذي يُستخدَم في كوارتر باوندر في بعض الولايات”.

وأعلن أن شبكة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة اتخذت أيضا “قرارا بسحب (كوارتر باوندر) مؤقتا من فروعها في بعض الولايات”.

وتسبب بكتيريا الإشريكية القولونية تقلصات في المعدة وإسهالا وقيئا، وعادة ما تدوم أعراضها ما بين ثلاثة وأربعة أيام. ويتعافى معظم المصابين بها من دون علاج، لكنّ بعضهم قد يعاني مضاعفات.

(أ ف ب)