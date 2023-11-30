وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن 100 عام

واشنطن- “القدس العربي”: توفي الدبلوماسي والمستشار الرئاسي السابق هنري كيسنجر يوم الأربعاء عن عمر يناهز 100 عام، حسبما أعلنت شركة الاستشارات الخاصة به ليلة الأربعاء.
وتوفي كيسنجر في منزله في ولاية كونيتيكت، وفقا لبيان صادر عن كيسنجر أسوشيتس.
وقد شغل كيسنجر منصب مستشار الأمن القومي للرئيس السابق نيكسون واستمر في العمل كوزير للخارجية في عهد نيكسون والرئيس الأسبق فورد.
ويعد كسينجر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، المتخصص في الدبلوماسية السرية، شخصية مميزة في السياسة الأمريكية. ولكن منتقديه اتهموه بأنه عديم الضمير ومهووس بالسلطة.
ومن أبرز نجاحاته إعادة التقارب بين الولايات المتحدة والصين مطلع سبعينيات القرن الماضي.
وقد ولد هنري الفريد كيسنجر في فرنكونيا عام 1923. وكان يبلغ من العمر 15 عاما عندما فرّ والداه اليهوديان معه إلى نيويورك.
وبعد انتهاء المدرسة والخدمة العسكرية، درس كيسنجر في هارفارد، التي قام بالتدريس فيها لاحقا. وخلال عام 1969، عينه الرئيس الأمريكي حين ذاك ريتشارد نيكسون مستشارا أمنيا، وبعد ذلك وزيرا للخارجية. وقد كان السياسي الأبرز في واشنطن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
ومن أبرز إنجازاته، الإعداد لزيارة نيسكون إلى الصين في عام 1972. وقد سافر كيسنجر إلى بكين في مهمة سرية للتمهيد لزيارة نيكسون وتطبيع العلاقات. وأصبح كيسنجر يعرف بأنه مهندس إعادة التقارب بين أمريكا والصين.
وناقش كيسنجر معاهدات نزع السلاح واتفاقيات السلام، وأصبح نجما إعلاميا تقريبا. مع ذلك، ترك كيسنجر بصمته في الكثير من الجوانب المثيرة للجدل في السياسة الخارجية الأمريكية.
ويؤثر على إرثه، دوره في القصف السري لكمبوديا والاتهامات المتعلقة بدوره في الانقلاب العسكري في تشيلي عام 1973.
كما أن هناك تساؤلات بشأن ما إذا كان كيسنجر سعى بالفعل لإنهاء الحرب الفيتنامية، أم عمل على إطالتها من أجل زيادة فرص إعادة انتخاب نيكسون.
(د ب أ)
ياترى اي جهنم ستتسع لهذا المقبور
هذا المجرم ياما تلطخت يداه بالدم
العربي الفلسطيني
رحم الله الملك فيصل الذي لطم هذا المجرم على وجه الكريه
الى جهنم وبأس المصير ان شاء الله وهو ابو السياسه الامريكيه للشرق الاوسط لعنة الله عليه حيا وميتا .
هذا الراس المدبر التشرذم العربي والنكبهوالماساه الله يلعنه
الى مزبلة التاريخ غير مأسوف علية.
هذا العملاق لو بقي حيا لما سمح للمتطرف النتن-ياهو وعصابة المستوطنين بالاقدام على الجرائم التي ارتكبها طيلة 47 يوم من القصف المتواصل. هذا اللذي يسمى عملاق الدبلوماسية الأمريكية في السبعينيات من القرن الماض كان له رؤية شجاعة حول الصراع الفلسطيني الاسرائلي في وقت كانت الأغلبية صامتة أو خائفة من قول ولو نصف الحقيقة. فالفظل يعود الى هنري كيسنجر وتكييفه للصراع بأنه “صراع الحقين” الحق الاسرائليفي الوجود على أرض أجداده مذ قرون والحق الفلسطيني في الوجود على أرض أجداده كذلك منذ قرون. فكيسنجر استعان بالتريخ لكي يصل الى قناعته متجاوزا مسألة الحداثة ومتجاوزا مسألة الحيازة سند الحائز. ففي زمنه تقدم مسار التسوية كثيرا ولم تمنحالفرصة لظهور المتطرفين الصهاينة والمتدينيناليهود ولكن بعده بدأالأمر يتغير بدءا بمجازر الجزار شارون وشامير وصولا الى ناتنياهو وسموتريتش وحثالة المستوطنين الصهاينة الذين يدعون الى اجتثاث الوجود الفلسطيني من على أرضه.
جهنم وبس المصير…
ههه مات الثعلب المكار لعصابة البيت الأبيض الأمريكي يا انريكي 😉🇵🇸🔥✌️🕊️
” لكن منتقديه اتهموه بأنه عديم الضمير ومهووس بالسلطة. ” إهـ
و هذا الكلام صحيح !
بالإضافة إلى صهيونيته !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
to hell
صدق اولا تصدق هذا المجرم حائز على جائزة نوبل للسلام.ليرى هل ستنفعه هذه الجائزة الآن أمام ربه.وانا متيقن انه رآى الجنة اولا