وفاة يابانية في السابعة والتسعين بلغ عدد متابعيها على “إنستغرام” 400 ألف

طوكيو: توفيت عن 97 عاما امرأة يابانية اكتسبت شهرة واسعة على “إنستغرام” وبلغ عدد متابعيها أكثر من 400 ألف بفضل صور طريفة ومضحكة كانت تنشرها، وفق ما أعلنت الخميس عائلة هذه الجدة لجيلين من الأحفاد.

وكانت كيميكو نيشيموتو تعلمّت التصوير الفوتوغرافي عندما كانت في الثانية والسبعين، ودفع الشغف بالعدسة ربة المنزل هذه إلى المشاركة في معارض ثم حقق لها شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب نجلها الذي يُدرّس التصوير الفوتوغرافي في منشور أورده على حسابها “كانت والدتنا تبتكر أعمالها بابتسامة”.

وأضاف “نحن ممتنون لكل من تابع معارضها الفوتوغرافية في مختلف أنحاء اليابان، ولكل من نشر تعليقات تشجيع لطيفة على إنستغرام (…) ولكل من دعمها خلال رحلتها”.

وكانت كيميكو تلتقط بكاميرتها صور “سيلفي” ذاتية غريبة وطريفة، وهي تجلس على عصا مكنسة كهاري بوتر، مُقلّدةً مصارع سومو، أو مقيدة بعمود في حديقتها مرتدية زي كلب.

وقالت في مقابلة مع وكالة فرانس برس عام 2018 إن “في إمكان المرء التقاط الصور في أي عمر”. ويومها، كانت قد أنشأت حسابها للتو، وجذبت أكثر من 40 ألف متابع فضولي في شهرين.

وأوضحت المرأة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام اليابانية لقب “ملكة السيلفي”: “أينما كان المرء، في المنزل، في الخارج، في سريره، يمكنه فعل ذلك. هذا هو الرائع في الكاميرا”.

لكنّ عددا من مستخدمي الإنترنت أساؤوا تفسير بعض أعمالها، وتعرضت لانتقادات لاذعة بسبب صورة لها وهي ملفوفة في كيس قمامة.

(أ ف ب)