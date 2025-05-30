وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا- (تدوينة)

القاهرة: قالت السلطات الليبية إن 11 مهاجرا سودانيا، وسائقا ليبيا، لقوا حتفهم صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم بصحراء ليبيا، في أحدث مأساة تشمل سودانيين فارين من الحرب الأهلية في بلادهم.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة في بيان إن حادث التصادم بين سيارة المهاجرين وشاحنة كبيرة وقع على الطريق العام على مسافة 90 كيلومترا من شمال الكفرة.

وقال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ إبراهيم أبو الحسن لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن ثلاثة نساء وطفلين بين الضحايا.

وأضاف أن رجلا 65/ عاما/ وابنه 10/ أعوام/ أصيبا أيضا في الحادث.

وهذه هي أحدث واقعة تشمل مهاجرين سودانيين في صحراء ليبيا.

وأوائل الشهر الجاري، جرى العثور على سبعة سودانيين وقد فارقوا الحياة بعدما تعطلت سيارتهم في قلب الصحراء، قرب مكان يستخدمه المهربون بين تشاد وليبيا مما أسفر عن تقطع السبل بـ34 سائحا كانوا على متنها لعدة أيام في الصحراء.

(أ ب)