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وفاة 11 وفقدان 9 جراء الأمطار الغزيرة على جنوب غرب المغرب

9 - سبتمبر - 2024

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الرباط:  توفي ما لا يقل عن 11 شخصا وفقد 9 آخرون إثر الأمطار الغزيرة التي سقطت على 17 منطقة جنوب غربي المغرب ، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية المغربية.

وذكرت وكالة أنباء المغرب العربي أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أوضح في تصريح صحفي يوم الأحد أن سقوط الأمطار أسفر أيضا عن فقدان 9 أشخاص في ثلاثة أقاليم.

وأضاف أن سقوط الأمطار المسجلة خلال اليومين الماضيين تمثل ما يناهز نصف مقدار الأمطار التي تسقط التي تشهدها المنطقة على مدار السنة. بل وتتجاوز أحيانا، ببعض المناطق، المقدار السنوي المعتاد.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد شهدت المناطق المتضررة، حسب المتحدث الرسمي، تسجيل انهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا وانهيارا كليا أو جزئيا لأربع منشآت فنية متوسطة وتضرر 93 طريقا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، وانقطاع حركة السير بها.

وأشار إلى أن السلطات تمكنت حتى الآن من إعادة حركة السير بـ 53 طريقا منها.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن وزارة التجهيز والماء، فقد تم نشر نحو 200 شخص و96 معدة لتهيئة الطرق لاستعادة حركة المرور في المناطق المتأثرة.

ودعت وزارة الداخلية السكان المحليين والزوار إلى توخي الحذر الشديد بسبب الطقس غير المستقر واتباع جميع الإرشادات الصادرة عن السلطات، وفقا للمتحدث.

(د ب أ)

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  1. يقول متابع:
    سبتمبر 9, 2024 الساعة 12:48 م

    جنوب شرق وليس جنوب غرب

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    1. يقول كريم المغربي:
      سبتمبر 9, 2024 الساعة 1:56 م

      صحيح الجنوب الشرقي

  2. يقول عبد القادر:
    سبتمبر 9, 2024 الساعة 4:13 م

    الجنوب الشرقي للمملكة المغربية الشريفة
    كانت عاصفة و انطار غزيرة لمدة 3 ايام . حسب السكان لم تشهد المنطقة مثلها قبل.
    رحم الله الموتى و رزق دويهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

    رد

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