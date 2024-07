وفاة 41 شخصا على الأقل بعد انهيارات أرضية في الهند- (صور وفيديو)

نيودلهي: ذكرت وسائل إعلام محلية أن 41 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات في انهيارات أرضية بولاية كيرالا في جنوب الهند، بينما تعطلت عمليات الإنقاذ بعد انهيار جسر رئيسي في المنطقة.

وقالت فينا جورج، وزيرة الصحة في الولاية، إن أكثر من 70 شخصا أصيبوا في هذه الانهيارات.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن المياه جرفت العديد من الأشخاص في نهر تشاليار على الأرجح.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه تتدفق عبر الصخور والأشجار المتساقطة وانهيار العديد من المنازل.

Fire force and police are unable to reach the location due to heavy rain and landslide. The entire area is isolated. #KeralaRains @AsianetNewsML … pic.twitter.com/roxjsj4tbs

A few neighbors are missing.. 😭 Visuals from Vilangad (Kozhikode District, Kerala).

Just 50 meters away from home 💔

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار عارمة في الولاية اليوم.

وقال مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا في بيان إن جهود الإغاثة مستمرة مع إرسال طائرتي هليكوبتر تابعتين للقوات الجوية الهندية.

وقال محسن شاهدي، وهو مسؤول كبير في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث، إن عمليات الإنقاذ تعطلت بسبب تعثر الوصول إلى المنطقة برا بعد انهيار الجسر.

Over 20 people have reportedly died in landslides and continuing rain fury in many areas in Wayanad, Kerala. Rescue operations are progressing in extremely difficult conditions. Two villages have been isolated due to a bridge collapse.

Our heart goes out to all the families who… pic.twitter.com/uRgiyWxdCP

— Congress Kerala (@INCKerala) July 30, 2024