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وفاة 41 شخصا على الأقل بعد انهيارات أرضية في الهند- (صور وفيديو)

منذ ساعتين

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نيودلهي: ذكرت وسائل إعلام محلية أن 41 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات في انهيارات أرضية بولاية كيرالا في جنوب الهند، بينما تعطلت عمليات الإنقاذ بعد انهيار جسر رئيسي في المنطقة.

وقالت فينا جورج، وزيرة الصحة في الولاية، إن أكثر من 70 شخصا أصيبوا في هذه الانهيارات.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أن المياه جرفت العديد من الأشخاص في نهر تشاليار على الأرجح.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه تتدفق عبر الصخور والأشجار المتساقطة وانهيار العديد من المنازل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار عارمة في الولاية اليوم.

وقال مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا في بيان إن جهود الإغاثة مستمرة مع إرسال طائرتي هليكوبتر تابعتين للقوات الجوية الهندية.

وقال محسن شاهدي، وهو مسؤول كبير في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث، إن عمليات الإنقاذ تعطلت بسبب تعثر الوصول إلى المنطقة برا بعد انهيار الجسر.

(رويترز)

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