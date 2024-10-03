وفاة 26 إيرانيا جراء التسمم من كحوليات ملوثة

طهران: أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس، بأن نحو 26 شخصا توفوا بعد احتساء كحوليات ملوثة في شمال إيران.

وقالت صحيفة هفت صح الإيرانية نقلا عن سلطات الصحة المحلية والمستشفيات، إن 160 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفيات في محافظتي جيلان ومازندران خلال 72 ساعة، حيث ظهرت عليهم أعراض التسمم.

جدير بالذكر أن استهلاك الكحوليات ممنوع بشدة في الجمهورية الإسلامية، مما يعني أن الإيرانيين يجب أن يشتروا المشروبات الكحولية من السوق السوداء أو صنعها بأنفسهم.

وهذا يحمل الكثير من المخاطر حيث أن التقطير غير الصحيح يمكن أن يجعل الكحول المخمرة منزليا ملوثا بالميثانول. ويمكن أن تؤدي المادة السامة إلى العمى أو حتى الوفاة في حالة الكميات الكبيرة، وهو ما حدث بشكل متكرر في إيران في السنوات الأخيرة.

(د ب أ)