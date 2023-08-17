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وفاة 3 أشخاص جرفتهم السيول في الجزائر- (فيديو وصور)

منذ 58 دقيقة

الصورة من مواقع التواصل

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الجزائر: لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، بعدما جرفتهم السيول جراء الأمطار التي هطلت أمس الأربعاء، على مناطق مختلفة في الجزائر.

وقال جهاز الحماية المدنية، اليوم الخميس، إنه جرى العثور على جثة امرأة (61 عاما) جرفتها مياه وادي اغيهي بولاية تمنراست جنوبي الجزائر، على بعد  خمسة كيلومترات من مكان الحادث.

وأوضح أن عملية البحث عن مفقود آخر لا تزال متواصلة، لافتا إلى إنقاذ 20 شخصا كانوا عالقين في حافلة وسط السيول بمنطقة عين أمقل بذات الولاية.

كان جهاز الحماية المدنية، أكد العثور على جثتي شخصين جرفتهما السيول بواد المالح في قرية عوين زرقة بولاية برج بوعريريج، شرقي الجزائر.

وحذر الديوان الجزائري للأرصاد الجوية، اليوم، من تساقط أمطار رعدية على 19 ولاية داخلية وجنوبية، خلال الفترة من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.

(د ب أ)

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