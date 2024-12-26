وفاة 3 أطفال رضّع بسبب البرد القارس في قطاع غزة

جثمان الطفلة سيلا الفصيح، التي توفيت جراء البرد في قطاع غزة

غزة: أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة ثلاثة رضّع، صباح اليوم الخميس، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “أعمار الشهداء الثلاثة من الأطفال حديثي الولادة تتراوح بين أربعة و21 يوما”.

وأشارت إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.

وأمس الأربعاء، توفيت الرضيعة سيلا محمود الفصيح، متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة “المواصي” غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال والد الرضيعة محمود الفصيح، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم استيقظوا صباح الأربعاء فوجدوا اللون الأزرق يطغى على الرضيعة “سيلا” فيما نزف الدم من فمها وأنفها.

وأضاف أنهم توجهوا بها إلى عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حيث أبلغهم الأطباء هناك أن “قلب الطفلة توقف من البرد”.

وأشار إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية داخل خيمة من القماش لا تصلح للسكن، بينما ينامون على الرمال الباردة دون وجود فراش أو مستلزمات تقيهم برد الشتاء.

الرضيعة “سيلا محمود الفصيح” تجمدت من برد الخيام في مواصي خانيونس وفارقت الحياة.#غزة pic.twitter.com/2fsMJGJrsb — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 25, 2024

سيلا هي الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، حيث توفيت الرضيعة “عائشة عدنان سفيان القصاص” فجر الجمعة الماضي، داخل خيمة في مواصي خان يونس أيضا.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ447 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

(وكالات)