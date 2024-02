استشهاد 5 أطفال رضّع و7 مرضى في العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة و”جرحى في الشوارع بدون رعاية”- (تغريدة وفيديو)

غزة: تتواصل عمليات القصف والمعارك في محيط مستشفيات غزة الأحد بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول التوغل في أحياء شمال القطاع، ما يهدّد حياة آلاف العالقين في مرافق صحية واضطر مستشفيات أخرى لإجلاء المرضى الذين صاروا “في الشوارع بدون رعاية طبية”، بحسب مسؤول محلي.



وصف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الوضع في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بأنه “خطير جدا”.

وقال غيبريسوس في تدوينة عبر منصة إكس، الأحد، إنهم نجحوا في التواصل مجددا مع العاملين في القطاع الصحي بمستشفى الشفاء.

وأضاف: “الوضع في مستشفى الشفاء بغزة خطير جدا، ثمة زيادة كارثية في وفيات المرضى، للأسف المستشفى لم يعد يقدم خدماته كمستشفى”.

وأشار أن “3 أيام مرت على المستشفى دون كهرباء وماء، وضعف في الإنترنت”.

وأكد أن هذا الوضع أثّر بشكل كبير على توفير خدمات الرعاية الأساسية.

وشدد على أنّ “أصوات الأسلحة والقصف المستمر في المنطقة، زادت الأوضاع السيئة سوءا”.

وشدد على أنّ العالم “لا يمكن أن يبقى صامتا تجاه تحويل المستشفيات التي من المفترض أن تكون مناطق آمنة، إلى أماكن موت ودمار ويأس”.

ودعا غيبرييسوس إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

