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وفاة 6 حجاج أردنيين إثر إصابتهم بضربة شمس- (بيان)

15 - يونيو - 2024

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عمان: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، وفاة 6 من حجاج المملكة إثر إصابتهم بضربات شمس.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أنها تتابع مع السلطات السعودية إجراءات نقل الجثامين أو دفنها هناك.

وأفاد البيان: “تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفاة 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، اليوم (السبت)، إثر إصابتهم بضربة شمس”.

وأكد أن الوزارة والقنصلية العامة للمملكة في جدة تتابعان مع السلطات السعودية المختصة “إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح البيان، أن الحجاج الستة من “خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية”.

ودعا جميع المواطنين الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة”، مقدما أرقاماً لذلك.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام، مساء السبت، إلى مشعر مزدلفة غربي السعودية، في ثالث محطات مناسك الحج بعد الوقوف بعرفات الركن الأعظم بتلك المناسك.

واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بـ”الانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين”،

بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، في مؤتمر صحافي، نجاح خطط تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات غربي المملكة.

وكشف وزير الحج السعودي، أن “عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام (1445هـ) بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة”.

وقدِم حجاج الخارج من أكثر من 200 دولة، وفق وزير الحج السعودي.

والجمعة، انطلق موسم الحج بيوم التروية ويستمر 6 أيام.

(الأناضول)

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  1. يقول احمد:
    يونيو 16, 2024 الساعة 8:07 ص

    سبحن الله الشمس لم نضرب الا الاردنيين؟

    رد

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