وفاة 7 تونسيين وليبي في حادث سير مروع شرق ليبيا- (صور)

تونس: لقي سبعة تونسيين وسائق ليبي حتفهم في حادث سير مروع ليل الجمعة/ السبت على طريق جالو الكفرة شرق ليبيا.

وأعلن المستشفى المركزي في جالو أن الضحايا الثمانية من بينهم السائق الليبي، كانوا على متن حافلة اصطدمت بشاحنة خفيفة كان يقودها أيضا ليبي توفي هو الآخر.

ونجا من الحادث تونسي واحد كان على متن الحافلة وإصابته خطيرة وهو يتلقى العلاج في مستشفى جالو.

وأوضح المستشفى أن المتوفين يعملون بشركة البحر المتوسط القابضة بمنطقة السرير في الصحراء الشرقية لليبيا.

(د ب أ)