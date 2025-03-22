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وفاة 7 تونسيين وليبي في حادث سير مروع شرق ليبيا- (صور)

22 - مارس - 2025

صورة لموقع الحادث من حساب مستشفى جالو على فيسبوك

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تونس: لقي سبعة تونسيين وسائق ليبي حتفهم في حادث سير مروع ليل الجمعة/ السبت على طريق جالو الكفرة شرق ليبيا.

وأعلن المستشفى المركزي في جالو أن الضحايا الثمانية من بينهم السائق الليبي، كانوا على متن حافلة اصطدمت بشاحنة خفيفة كان يقودها أيضا ليبي توفي هو الآخر.

ونجا من الحادث تونسي واحد كان على متن الحافلة وإصابته خطيرة وهو يتلقى العلاج في مستشفى جالو.

وأوضح المستشفى أن المتوفين يعملون بشركة البحر المتوسط القابضة بمنطقة السرير في الصحراء الشرقية لليبيا.

(د ب أ)

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  1. يقول Abd:
    مارس 22, 2025 الساعة 8:01 م

    رحمهم الله جميعا ، إرهاب الطرقات مصيبة تظاف إلى مصائب أمتنا و خطره مسكوت عنه و قلة هي الدول التي لديها سياسة واضحة لمحاربة هذه الظاهرة

    رد

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