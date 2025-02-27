وفاة 70 شخصا في السودان خلال أسبوع جراء الكوليرا

بورت سودان: أعلنت منظمة “سايف ذي شيلدرن” الخميس نقلا عن بيانات وزارة الصحة السودانية أنّ 70 شخصا على الأقل توفوا بسبب الكوليرا وأصيب أكثر من 2200 آخرين بالمرض في جنوبي هذا البلد الأسبوع الماضي.

ويأتي تفشي الكوليرا في ولاية النيل الأبيض في أعقاب غارة بمسيّرة على محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء على بُعد 275 كيلومترا جنوب الخرطوم، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن كوستي، عاصمة الولاية.

ويتزامن هذا التطور في الوقت الذي يواجه فيه النظام الصحي السوداني شللا بسبب الحرب الأهلية التي خلفت آلاف القتلى وشردت أكثر من 12 مليون شخص منذ نيسان/أبريل 2023.

وأعلنت المنظمة الإنسانية في بيان أن أكثر من 2200 شخص بينهم أطفال يواجهون حاليا وباء الكوليرا الفتّاك في مدينة كوستي.

وقالت المنظمة إن وزارة الصحة أبلغت عن أكثر من 2243 حالة إصابة بالكوليرا – بمعدل 400 حالة يوميا – في كوستي مع ما لا يقل عن 70 حالة وفاة مؤكدة بسبب المرض بين 20 و26 شباط/فبراير.

وبحسب بيان نشرته الوزارة الثلاثاء، سجلت البلاد أكثر من 55 ألف حالة إصابة بالكوليرا وأكثر من 1400 حالة وفاة منذ إعلان تفشي الوباء في آب/أغسطس 2024.

وقال محمد عبد اللطيف مدير المنظمة الانسانية في السودان، إن مئات الأطفال معرضون للخطر في ولاية النيل الأبيض.

وأضاف “أطفال السودان عالقون في دوامة من العنف والمرض والجوع لا نهاية لها مع عواقب مدمرة”.

(أ ف ب)