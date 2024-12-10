وفاة 8 مصريين وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بالقاهرة- (فيديو)

القاهرة: أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء وفاة ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث انهيار عقار بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، عن الدفع بتسع سيارات إسعاف مجهزة، صباح اليوم ، إلى موقع الإبلاغ عن حادث سقوط عقار سكني، مكون من ستة طوابق، بمنطقة حي الوايلي، في محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي للإصابات، والوفيات الناتجة عن الحادث، يفيد بوفاة ثمانية مواطنين من سكان العقار، وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف مازالت متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أي مصابين أو جثامين، وجاري المتابعة ، مؤكدا متابعة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتداعيات الحادث، وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين.

( د ب أ )