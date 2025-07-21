وفاتان و 16 إصابة بالحمى النزفية في العراق

بغداد: أعلن العراق، الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و16 إصابة بالحمى النزفية.

جاء ذلك وفق تصريحات متحدث وزارة الصحة سيف البدر، نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.

وقال البدر: “تم خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل حالتي وفاة و16 إصابة جديدة بالحمى النزفية”، مشيرا إلى أن “حالتي الوفاة سجلتا في محافظتي ذي قار وواسط (وسط)”.

وأضاف أن “مجموع حالات الوفاة التي سجلت في العراق منذ بداية العام الجاري بلغ 30، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 231”.

وشدد البدر على ضرورة اتباع إرشادات الوقاية “وأهمها شراء اللحوم حصرا من المجازر والمحلات المرخصة رسميا”.

وأكد ضرورة “التزام مربي المواشي بارتداء الملابس الواقية والكفوف والأقنعة، والانتباه عند التعامل مع الحيوانات وجلودها وسوائلها ولحومها ومخلفاتها، مع مراجعة أقرب مركز صحي في حال ظهور الأعراض”.

وفي يونيو/ حزيران 2021، أعلنت السلطات العراقية تسجيل أول وفاة بـ”الحمى النزفية”.

و”الحمى النزفية” مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40 بالمئة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر الدواجن والمواشي، كما ينتقل بين البشر من خلال الاتصال المباشر بدم المصاب أو إفرازاته أو سوائل جسمه.

وعادة ما تثير الحميات النزفية الفيروسية قلقا دوليا، إذ تتسم بظهور مفاجئ، وتكون أعراضها ألما في العضلات والمفاصل، وارتفاع درجات الحرارة، ونزيفا وصدمة جراء فقد الدم.

(الأناضول)