وفاتان و16 مفقودا مغربيا في فيضانات إسبانيا

الرباط: أعلنت السلطات المغربية، الأحد، وفاة مواطنين وفقدان 16 من أفراد جاليتها في إسبانيا، جراء الفيضانات التي شهدتها الأخيرة قبل أيام.

وقالت القنصلية المغربية في مدينة فالنسيا الإسبانية، في بيان، إن 16 مغربيا مفقودا إثر الفيضانات التي عرفتها المنطقة الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت السلطات الإسبانية، ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 213 قتيلا، الغالبية العظمى منهم (210 أشخاص) في فالنسيا (جنوب شرق).

وتتواصل لليوم الخامس، جهود الإنقاذ والبحث عن مفقودين، في “أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد”، بحسب الحكومة الإسبانية.

ونشرت القنصلية المغربية أسماء المفقودين، ودعت من يتوفر على معطيات عنهم إلى التواصل مع مصالحها.

والسبت، قال سعيد الإدريسي البوزيدي، القنصل العام للمملكة في فالنسيا، في تصريح للقناة الثانية المغربية (حكومية): “تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية المغربية جراء الفيضانات”، وفق حصيلة أولية.

وأضاف: “لدينا لائحة بأسماء المفقودين، ننسق مع الوزارة والسفارة وفعاليات المجتمع المدني في المناطق المنكوبة لتحديد مصيرهم”.

وتابع: “في كل لحظة نقوم بمراجعة لائحة المفقودين، بعد تحديد مصير البعض منهم، ولا زلنا نتلقى اتصالات من عائلات مغربية تُصرح بفقدان أفراد منها”.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، إحداث خلايا أزمة لمساعدة المغاربة المقيمين بالمناطق المتضررة من فيضانات جنوب شرقي إسبانيا.

(الأناضول)