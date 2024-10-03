 وفاق سطيف أمام فرصة الانفراد بصدارة الدوري الجزائري

الجزائر: يتطلع وفاق سطيف للانفراد بالصدارة عندما يواجه ضيفه نجم شباب مقرة، غدا الجمعة، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الجزائري التي ستختتم الأحد المقبل.

ويحتل وفاق سطيف المركز الأول مناصفة مع أثلتيك بارادو ومولودية الجزائر واتحاد الجزائر وترجي مستغانم، بينما يتواجد نجم شباب مقرة في المركز 13 بنقطة واحدة.

ويأمل رضا بن دريس، المدير الفني لوفاق سطيف، في استغلال الحالة المعنوية الهائلة للاعبيه بعد التعادل المهم الذي حققه الفريق في الجولة الماضية أمام مضيفه شباب بلوزداد، لتحقيق الانتصار الثاني في الموسم والاستمرار في الصدارة، فيما يتطلع اليامين بوغرارة، المدير الفني لنجم مقرة، لتكرار الأداء الطيب الذي قدمه الفريق أمام مضيفه اتحاد الجزائر المدجج بالنجوم.

ووسط جدل متصاعد حول مصير مديره الفني، يلتقي مولودية وهران مع ضيفه جمعية أولمبي الشلف، في مباراة قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات بالنظر إلى الندية الكبيرة التي شهدتها المواجهات السابقة بين الفريقين.

وتستأنف الجولة الثالثة الأحد المقبل، حيث يتوقع أن تجذب المواجهة بين النادي الرياضي القسنطيني وضيفه مولودية الجزائر الأنظار حتى في غياب الجمهور، نظرا لطموح كل فريق هذا الموسم.

ولا تقل مباراة نادي بارادو وشبيبة القبائل شأنا، إذ سيحاول كل فريق انتزاع النقاط الثلاث خاصة الشبيبة المطالب بإعادة الاعتبار لنفسه بعد الهزيمة أمام مضيفه مولودية الجزائر 1 / 2 يوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة عن المرحلة الأولى.

ويبدو اتحاد الجزائر في طريق مفتوح لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي عندما يلاقي مولودية البيض الجريح والمنهزم في الجولتين الماضيتين. كما تتاح الفرصة أمام اتحاد خنشلة لتحقيق فوزه الأول بالموسم عندما يستقبل ضيفه ترجي مستغانم.

وأخيرا، يحل شباب بلوزداد ضيفا على اتحاد بسكرة في مباراة سيحاول فيها فك شفرة العقم الهجومي وتسجيل انتصاره الأول بالموسم رغم انه يدرك جيدا أن مهمته ستكون صعبة جدا أمام منافس شرس وقوي.

(د ب أ)