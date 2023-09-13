وفدان من فتح وحماس يلتقيان في لبنان لمتابعة الأحداث الدامية في “عين الحلوة”

غزة- “القدس العربي”:

تواصل حركتا فتح وحماس اتصالاتهما، للتوصل إلى قرار ملزم بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين، بعد الاشتباكات الدامية التي تجددت خلال الأيام الماضية، وخلفت ضحايا وإصابات، علاوة على تهجير عدد كبير من السكان.

وعقب اتصالات جرت عن بُعد، عقدت الحركتان لقاء مشتركا، بعد وصول عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء اللقاء، بعد أن جرى خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أول أمس، حيث تجددت الاشتباكات في المخيم، بين قوات الأمن الوطني الموالية لحركة فتح، وبين جماعات إسلامية متشددة، لها مناطق نفوذ في المخيم.

وعقد اللقاء بين وفدين قياديين من فتح وحماس في مقر السفارة الفلسطينية ببيروت. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الوفدين أكدا خلال الاجتماع، على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بالالتزام الكامل بتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وبالتفاهم الذي جرى برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بحضور قادة الأجهزة الأمنية.

كما أكد المجتمعون على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وعبد الرحمن فرهود إلى القضاء اللبناني، لاتخاذ ما يجب بشأنهم، والتأكيد على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتكليف القوة الأمنية المشتركة بالقيام بالواجب الموكل لها.

وجرى التشديد على ضرورة العمل على تسهيل عودة المهجّرين إلى منازلهم، وإخلاء المدارس في أسرع وقت، من أجل إعادة إعمار ما لحق بها من أضرار بالسرعة القصوى، “والعمل بشكل مشترك على بلسمة جراح أبناء شعبنا والتخفيف من معاناته، والاستمرار في التنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها كافة”.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان كافة، ومخيم عين الحلوة بشكل خاص، وتداعيات ما جرى، على الأوضاع في العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، وخاصة آثار ذلك على اللبنانيين القاطنين في مدينة صيدا وجوارها، وفيما يتعلق بأوضاع السلم الأهلي والاقتصادي.