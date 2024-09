وفد أمريكي يقطع زيارة للسعودية بعدما طلب من أحد أعضائه إزالة قلنسوته- (تغريدة)

واشنطن: أعلن وفد من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الاثنين أنه قرر قطع زيارة رسمية للسعودية بعدما طلِب من أحد أعضائه إزالة القلنسوة اليهودية التي كان يعتمرها.

وقال رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أبراهام كوبر وهو يهودي أرثوذكسي في بيان “لا ينبغي حرمان أي شخص من الوصول إلى موقع تراثي، خصوصا إلى موقع يهدف إلى إظهار الوحدة والتقدم، لمجرد كونه يهوديا”.

وأضاف “السعودية تدفع من أجل التغيير في إطار رؤية 2030″، في إشارة إلى برنامجها الإصلاحي الطموح الهادف إلى تنويع الاقتصاد.

وتابع البيان “في وقت تتفشى فيه معاداة السامية، فإن الطلب إلي بأن أزيل قلنسوتي، هو أمر قد منعنا، نحن أعضاء اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، من مواصلة زيارتنا” إلى موقع الدرعية في شمال غرب الرياض والذي أدرجته اليونسكو في لائحة التراث العالمي.

وجاء في البيان أيضا “نُلاحظ بأسف أن هذا الأمر قد حدث لممثل وكالة حكومية أمريكية تعمل على الترويج للحرية الدينية”.

.@FredDavieUSCIRF: “Saudi officials’ request for Chair Cooper to remove his kippah was stunning & painful. It directly contradicted not only the gov’s official narrative of change but also genuine signs of greater religious freedom in the Kingdom that we observed firsthand.”

