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وفد أمريكي يقطع زيارة للسعودية بعدما طلب من أحد أعضائه إزالة قلنسوته- (تغريدة)

11 - مارس - 2024

رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أبراهام كوبر

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واشنطن: أعلن وفد من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الاثنين أنه قرر قطع زيارة رسمية للسعودية بعدما طلِب من أحد أعضائه إزالة القلنسوة اليهودية التي كان يعتمرها.
وقال رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أبراهام كوبر وهو يهودي أرثوذكسي في بيان “لا ينبغي حرمان أي شخص من الوصول إلى موقع تراثي، خصوصا إلى موقع يهدف إلى إظهار الوحدة والتقدم، لمجرد كونه يهوديا”.
وأضاف “السعودية تدفع من أجل التغيير في إطار رؤية 2030″، في إشارة إلى برنامجها الإصلاحي الطموح الهادف إلى تنويع الاقتصاد.
وتابع البيان “في وقت تتفشى فيه معاداة السامية، فإن الطلب إلي بأن أزيل قلنسوتي، هو أمر قد منعنا، نحن أعضاء اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، من مواصلة زيارتنا” إلى موقع الدرعية في شمال غرب الرياض والذي أدرجته اليونسكو في لائحة التراث العالمي.
وجاء في البيان أيضا “نُلاحظ بأسف أن هذا الأمر قد حدث لممثل وكالة حكومية أمريكية تعمل على الترويج للحرية الدينية”.

ولجنة الحرية الدينية هي هيئة استشارية حكومية مفوضة من الكونغرس الأمريكي.
ولم ترد السفارة السعودية في الولايات المتحدة على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
وحصلت هذه الواقعة في 5 آذار/مارس وسط توترات بين السعودية وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة والجهود الأمريكية لتطبيع العلاقات بينهما بمجرد انتهاء النزاع.
(أ ف ب)

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  1. يقول طارق عبدالله:
    مارس 13, 2024 الساعة 11:07 ص

    هل يمكنه قول نفس الشيء على فرنسا؟ إنها الحرب الأمريكية الخفية على القيم والتقاليد

    رد
  2. يقول عبد الرحيم:
    مارس 13, 2024 الساعة 12:28 م

    من يهن يسهل الهوان عليه.يريدون أن بعلموهم نحن الاسياد وانتم العبيد.

    رد
  3. يقول محمد:
    مارس 13, 2024 الساعة 5:00 م

    قال تعالى :”ولن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم”

    رد
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