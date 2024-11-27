سياسة | عربي

وفد أمني مصري يتوجه لإسرائيل الخميس لمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

27 - نوفمبر - 2024

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في موقع غارة جوية إسرائيلية في مخيم النصيرات وسط غزة، 27 نوفمبر

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القاهرة: قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل غدا الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك فيما لا تزال القوات الإسرائيلية تشن هجماتها الدموية اليومية على قطاع غزة.

وبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، الأربعاء، تحول الاهتمام مرة أخرى إلى القطاع المدمر لكن تبدو جميع الآفاق مسدودة أمام أي نهاية سريعة للحرب هناك.

وفي إعلانه عن الاتفاق مع لبنان، أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجدد الآن مساعيه للتوصل إلى اتفاق يبدو بعيد المنال في غزة، وحث إسرائيل وحماس على اغتنام الفرصة.

وتعثرت المفاوضات بين إسرائيل وحماس لفترة طويلة. واتهم سامي أبو زهري القيادي في حماس إسرائيل، اليوم الأربعاء، بعدم المرونة، قائلا إن الحركة لا تزال تريد التوصل إلى اتفاق.

وقال لرويترز “نتمنى أن يكون هذا الاتفاق (مع حزب الله) مقدمة لإبرام اتفاق ينهي حرب الإبادة على شعبنا في غزة”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 4:01 م

    هه بئس عرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات العبثية مع عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸🤕☝️🚀🐒🔥

    رد

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