وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر للمشاركة بمحادثات وقف النار في غزة 

القدس: غادر وفد إسرائيلي، الأربعاء، تل أبيب متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في محادثات حول تبادل الأسرى المحتجزين في غزة، ووقف إطلاق النار في القطاع، وفق ما أورده إعلام عبري.

ومن المقرر أن يعقد في الدوحة، الأربعاء، اجتماع رباعي بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر لبحث سبل دفع المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة إلى الأمام.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بنسختها الإلكترونية، الأربعاء: “غادر الوفد الإسرائيلي للمفاوضات بشأن صفقة الرهائن، بقيادة رئيس الموساد دافيد بارنياع، إلى قطر لحضور لقاء رباعي”.

وأضافت: “يرافق بارنياع كل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والمسؤول العسكري عن ملف الرهائن اللواء احتياط نيتسان ألون”.

وتابعت: “سيجتمعون في الدوحة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل”.

ووصفت اجتماع الدوحة بـ”الحاسم حيث سيحدد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل في الأيام المقبلة”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت في الأيام الأخيرة عن مسؤولين إسرائيليين، بأن المفاوضات غير المباشرة المرتقبة بين إسرائيل و”حماس” بوساطة مصرية وقطرية “ستكون صعبة وستستغرق شهرا”.

وكان وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار عاد، الثلاثاء، من العاصمة المصرية القاهرة بعد محادثات استغرقت يومين بمشاركة مصرية وأمريكية لبحث التوصل إلى اتفاق والترتيبات على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وعلى مدار أشهر وأمام التعنّت الإسرائيلي بغطاء أمريكي، لم تنجح جهود الوساطة بالتوصل لاتفاق، حيث أعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حركة حماس بوقف الحرب بشكل كامل.

(الأناضول)