وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة لبحث صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

القدس: التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، اليوم الثلاثاء “لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة“، وفق الإعلام المصري.

وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” المرتبطة بالاستخبارات المصرية، عن انعقاد الاجتماع في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

وكان الوفد الإسرائيلي قد غادر اليوم الثلاثاء، متوجها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع رباعي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن الوفد يضم رئيس “الموساد” ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، والمسؤول عن ملف المختطفين والمفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

وقال عضو الكنيست من حزب “الليكود” داني دانون، لهيئة البث: “مشاركتنا ذاتها تظهر استعدادا للحديث، ومحور الخلاف هو نهاية التحرك العسكري (أي الحرب) ولن نتنازل عنه”.

وفي 8 فبراير/ شباط الجاري أعلنت “حماس” أن وفدا منها برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة “توجه إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار”.

وفي 7 فبراير كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن موافقة “حماس” على إطار باريس الذي قدم إليها وتضمن مقترح الحركة خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.

(الأناضول)