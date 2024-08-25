وفد إسرائيلي يشارك في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة اليوم

القدس: نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين دبلوماسيين، القول إن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع سيرأس وفدا إسرائيليا في محادثات وقف إطلاق النار بغزة تجري في القاهرة اليوم الأحد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي، لم تسمه قوله: “يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض لصفقة الرهائن، اليوم الأحد، متوجهاً إلى القاهرة”.

وأضاف: “رغم التصعيد (على الجبهة اللبنانية)، فإن الوفد المفاوض سيغادر كما هو مخطط له إلى القاهرة ويضم رئيس الموساد دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون”.

من جهته أشار موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي إلى أن بارنياع سيشارك في لقاء رباعي يضم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويصر نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، والتمسك باستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، ما يقلل فرص نجاح مفاوضات الهدنة المستأنفة في القاهرة.

في المقابل، تصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

(وكالات)