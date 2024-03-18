وفد إسرائيلي يغادر إلى الدوحة لإجراء مفاوضات “معقدة” مع حماس 

القدس: قالت وسائل إعلام عبرية، إن وفدا إسرائيليا سيغادر، الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم رد تل أبيب على مقترح حركة حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتُجرى في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر وبمشاركة الولايات المتحدة، في ظل استمرار إسرائيل في شن حرب مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويغادر الوفد الإسرائيلي إلى قطر عقب مداولات في كل من مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

ويُرتقب أن يعقد رئيس الموساد الإسرائيلي، ورئيس الوزراء القطري، ومسؤولون مصريون لقاء في الدوحة، اليوم الإثنين، لبحث هدنة محتملة واتفاق تبادل رهائن في غزة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته نظراً لحساسية المحادثات، إن اللقاء بين رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين “من المرتقب أن يُعقد اليوم”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: “يغادر الوفد الإسرائيلي اليوم إلى الدوحة، حيث ستُجرى محادثات الصفقة، بعد أربعة أيام من تقديم رد حماس إلى الوسطاء”.

ونقلا عن مصدرين مطلعين لم تسمهما، أضافت أن “الوفد سيغادر بعد أن حصل من المجلس الوزاري المصغر على تفويض بإجراء مفاوضات عامة”.

كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه إنها “ستكون عملية طويلة ومعقدة، المفاوضات تتجه لتكون مع (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار”، في إشارة إلى أنه مَن يتخذ القرار.

وتابع المسؤول: “حتى لو كانت (بعض قيادات) حماس في الخارج، فليس لديها أي تفويض لاتخاذ القرارات. كل فاصلة وكل نقطة (في الاتفاق المرتقب) ستستغرق ما بين 24 إلى 36 ساعة. ستكون عملية معقدة”.

واعتبر أن “العرض الذي تلقته إسرائيل من حماس ليس جيدا، وعلى الجانبين أن يكونا مرنين”.

وقال إن “التفويض (الممنوح للوفد الإسرائيلي) يتيح فتح مفاوضات حقيقية. وفريق التفاوض عازم على التوصل إلى اتفاق”.

وفي 15 مارس/ آذار الجاري كشف مصدر فلسطيني أن مقترح حماس يتضمن 3 مراحل يستمر تنفيذ كل منها 6 أسابيع، يتخللها تبادل للأسرى وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن هدف إسرائيل هو التوصل إلى “42 يوما هدنة مقابل عودة 40 مختطفا (إسرائيليا) من غزة”.

وفي الأيام الماضية، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الوفد الإسرائيلي أصر على عدم العودة إلى المفاوضات دون الحصول على تفويض واضح من الحكومة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن مصادر إسرائيلية لم تسمها أن “فريق التفاوض حصل على تفويض واضح من الكابينت”.

واستدركت: “لم يحصل الفريق على كل ما طلبه، لكنه حصل على ما يكفي لتحريك المفاوضات التي ستُجرى بين إسرائيل والسنوار، وليس مع الوسطاء، ولذلك، فإن أي تغيير سيستغرق وقتا”.

ولفتت إلى أنه سيرأس الوفد الإسرائيلي رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) دافيد بارنياع.

وحتى الساعة 08:30 (ت.غ)، لم تصدر إفادة رسمية من الدوحة بشأن وصول فريق التفاوض الإسرائيلي.

(الأناضول)