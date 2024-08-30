وفد إسرائيل يعود من قطر دون إحراز تقدم في صفقة تبادل الأسرى 

القدس: عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض، الجمعة، من العاصمة القطرية الدوحة، دون إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية: “عاد فريق التفاوض الإسرائيلي الذي ضم ممثلين عن الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، إلى إسرائيل من قطر”.

وأضافت: “غادر الوفد يوم الأربعاء لمواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الدول الوسيطة (قطر ومصر والولايات المتحدة)”.

والوفد هو على المستوى المهني وليس قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية الذين يقودون المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها: “لم تحدث أي اختراقات في المحادثات حتى الآن بشأن الخطوط الحمراء التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بما في ذلك قضايا التفتيش على طريق نتساريم، ووجود قوات الجيش الإسرائيلي على طريق فيلادلفيا، وتمركزها على معبر رفح”.

وكانت الصحيفة أشارت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن الوفد المهني يبحث قضية أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم مقابل أسرى إسرائيليين في غزة.

ومساء الخميس صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، على بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ضمن أي اتفاق مزمع لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة: “صادق الكابينت في جلسته الليلة الماضية على الخارطة التي تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي على امتداد محور فيلادلفيا، في إطار صفقة تبادل محتملة” مع حركة “حماس”.

وأضافت: “اتخذ الكابينت القرار بعد أن زودت إسرائيل الولايات المتحدة بالفعل بخرائط رسمها الجيش الإسرائيلي، كجزء من الاقتراح الذي تم تمريره إلى حماس من خلال وسطاء”.

وبذلك تبنى “الكابينت” رسميا موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المحور.

في المقابل، أشارت الهيئة إلى أن “فريق التفاوض يعتقد أن الإصرار على استمرار الوجود على الحدود المصرية قد يمنع التوصل إلى اتفاق مع حماس”.

(الأناضول)