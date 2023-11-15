وفد حقوقي عربي يطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمحاسبة إسرائيل

نواكشوط- “القدس العربي”:

أبلغ وفد رفيع المستوى من الشبكة العربية لحقوق الإنسان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك الأربعاء بمكتبه في جنيف، احتجاجات الهيئات الحقوقية العربية الشديدة على الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني الذي حضر المقابلة، في تصريح لـ”القدس العربي” أن “اللقاء كان مناسبة أعرب خلالها أعضاء الوفد عن تقديرهم للوقت الذي خصصه المفوض السامي ليتسلم جملة رسائل تتعلق بالحرب على غزة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل، ضد سكانها العزل”.

وأوضح “أن الوفد طالب المفوض بالعمل على وقف العدوان على قطاع غزة، والتعاون في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتأكيد المفوض السامي على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بالقانون الدولي كقوة احتلال، وتوحيد الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، والوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في الضفة الغربية، مع تعزيز الجهود لتحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان”.

وخاطب رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني المفوض السامي للأمم المتحدة خلال اللقاء قائلًا: “إن ما يحدث اليوم في غزة سيؤثر على مصداقية الحركة الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكز على القانون الدولي واجب التطبيق على الجميع بدقة وفي ظل نفس الظروف”.