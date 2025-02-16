وفد حكومي أوكراني في السعودية للتحضير لزيارة زيلينسكي

الرياض: بدأ وفد حكومي أوكراني إلى السعودية، الأحد، في زيارة عمل تهدف للتحضير لزيارة رئيسهم فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة، بحسب ما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو.

وقالت الوزيرة في منشور على “فيسبوك”: “بدأت زيارة عمل لوفد الحكومة الأوكرانية إلى السعودية مع اجتماع مع نحو 100 رجل أعمال محلي”.

وأضافت أنه سيعقد “عشرات الاجتماعات في الأيام القادمة استعدادا لزيارة الرئيس زيلينسكي”، دون تحديد تاريخ الزيارة.

وتابعت الوزيرة الأوكرانية: “نستعد للتوقيع على اتفاقات اقتصادية هامة مع دول المنطقة”.

والجمعة، أعلن الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحافي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أنه سيزور الإمارات ومن ثم المملكة العربية السعودية وبعدها تركيا في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع ممثلين للولايات المتحدة أو روسيا خلال زياراته.

ووصل مساء اليوم، الرئيس زيلينسكي إلى الإمارات برفقة زوجته أولينا، في زيارة رسمية على رأس أجندتها وضمان عودة المزيد من الأسرى الأوكرانيين (في إطار الحرب مع روسيا)، و كذلك الاستثمارات والشراكة الاقتصادية، حسبما أعلن على حسابه بمنصة “إكس”.

(الأناضول)