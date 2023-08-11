“وفد ديمقراطي بقيادة حكيم جيفرز” يتعرض لانتقادات بسبب زيارته لإسرائيل برعاية من اللوبي الصهيوني

واشنطن- “القدس العربي”: تعرض وفد من الديمقراطيين في الكونغرس لانتقادات شديدة بسبب زيارة إلى إسرائيل بتمويل من جماعة الضغط المتشددة، لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية المعروفة باسم إيباك ، التي تعمل على هزيمة أعضاء آخرين في الحزب الديمقراطي في انتخابات العام المقبل، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.

واتهم منتقدون أكبر ديمقراطي في الجولة، زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفرز، بإعطاء غطاء سياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي واجه مظاهرات ضخمة على مدى شهور ضد استيلاء حكومته اليمينية المتطرفة على السلطة.

وسخر النقاد من مقاطع فيديو لأعضاء الوفد لأنها جعلت زيارة “بلد” في حالة اضطراب تبدو مثل “بعض القمامة إلى هايتي”.

وقال هادار سسكيند، رئيس منظمة أمريكيون من أجل السلام الآن، إن الوفد الديمقراطي “متأخر عن الزمن” في العمل مع إيباك عندما يدافع عن حكومة إسرائيل القومية المتطرفة ويتم تمويل الذراع السياسية لمجموعة الضغط بشكل متزايد من قبل المليارديرات اليمينيين الذين يسعون إلى هزيمة أعضاء الكونغرس التقدميين.

وأضاف “بالنسبة للديمقراطيين، الذهاب في هذه الرحلة التي تمولها وتقودها منظمة تعارض بشكل أساسي سياسات رئيسهم وحزبهم – والتي تهاجم الزملاء في الرحلة بشكل مباشر للغاية – هو أمر سخيف. وقال : المزيد من الديمقراطيين قالوا “لا تفعل ذلك”.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة الديمقراطي أسامة أندرابي: ” إنه فشل للقيادة الديمقراطية في مواصلة العمل بأي صفة مع إيباك”.