وفد ديني من دروز سوريا يزور مقام النبي شعيب في إسرائيل اليوم

دمشق ـ «القدس العربي»: يعتزم وفد ديني من دروز سوريا التوجّه، اليوم الجمعة، إلى مقام النبي شعيب في الجليل، للمشاركة في الزيارة السنوية للمقام، التي يُحييها أبناء الطائفة كل عام في الخامس والعشرين من نيسان/أبريل.

وحسب ما أفاد المتحدث باسم شبكة «السويداء 24» ريان معروف لـ «القدس العربي» فإن الوفد يضمّ حوالي 680 رجل دين، بينهم نحو 150 من محافظة السويداء، إضافة إلى المئات من قرى جبل الشيخ وريف دمشق.

ووفق المصدر، فإن التنسيق للزيارة جرى بين هيئات دينية في سوريا وإسرائيل، حيث رفعت الهيئات الدرزية في الجليل أسماء الراغبين بالزيارة إلى السلطات الإسرائيلية، التي أعلنت من جانبها الموافقة على دخول الوفد الديني السوري والمشاركة في إحياء المناسبة.

أما على الجانب السوري فقال «أبلغت الهيئات الدينية السلطات السورية بشأن الزيارة المرتقبة منذ نحو أسبوع، دون أن يصدر أي رفض رسمي، كما لم تُعلَن موافقة رسمية في الوقت ذاته. وأكدت مصادر حكومية لـ»السويداء 24 «أن السلطات السورية على علم بالزيارة منذ نحو أسبوع، دون التطرق إلى الموافقة الرسمية».

وتُحيي طائفة المسلمين الموحّدين الدروز في بلاد الشام الذكرى السنوية التقليدية لزيارة مقام النبي شعيب، بين 22 و25 نيسان من كل عام. وقد اعتاد دروز سوريا ولبنان والأردن وفلسطين الاجتماع لإحياء هذه المناسبة منذ عام 1884، قبل أن تحول الظروف السياسية بعد نكبة عام 1948 دون مشاركة دروز باقي البلدان.

وتتخلّل الزيارة السنوية طقوس دينية وأجواء روحانية وتراثية مختلفة، حيث يُقيم رجال الدين الصلوات. وتُعدّ هذه الذكرى مناسبة تقليدية لأبناء الطائفة. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الوفد القادم من سوريا حصل على موافقة للمبيت هناك، قبل العودة إلى سوريا عقب انتهاء مراسم الزيارة.

يُذكر أن وفداً من دروز سوريا، يضمّ حوالي 60 رجل دين، غالبيتهم من بلدة حضر في جبل الشيخ، كان قد شارك في زيارة دينية الشهر الماضي تُعرف باسم «الزيارة الحَضَرية».

وذكر موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي أن الزيارة تجري بموافقة وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، للزائرين بقضاء ليلة واحدة في إسرائيل، والعودة إلى سوريا في اليوم التالي.

ونقل الموقع عما أسماها «مصادر في القيادة الشمالية» في الجيش الإسرائيلي، أنها ستعمل على زيادة اليقظة والاستعداد على الحدود، وستكون مسؤولة عن إدخال ونقل مئات الشيوخ عبرها، بالتعاون مع منسق أعمال الحكومة في المناطق، بقيادة اللواء غسان عليان.

الناشط السياسي مهند شهاب الدين، مؤسس التجمع الديمقراطي العلماني فسر ما يجري لـ «القدس العربي» بمحاولة إسرائيلية لشيطنة الدروز من خلال زيارات زعماء الطائفة خلال فترة الأعياد والطقوس الدينية.

وقال: تعمل إسرائيل على استغلال الزيارات الدينية بالنسبة لمشايخ وزعماء الطائفة الدرزية لزيادة الشرخ في الداخل السوري، وذلك من أجل تسليط الضوء وشيطنة كل الدروز بالمطلق، سيما أن التصريحات الإسرائيلية تتحدث عن تقديم نحو 1000 طلب من قبل دروز سوريا، رفض جزء كبير منها، كما أن هناك إشارة إلى وجود تعاون بين الكيان الإسرائيلي والدولة السورية، حول تسهيل حركة المرور، أي أن الدولة السورية موافقة على هذا الموضوع».

واعتبر أن ما يجري هو خطوات متتالية للتطبيع مع إسرائيل بالحلقة التي تراها إسرائيل بأنها الخاصرة الرخوة المتمثلة بجبل العرب.