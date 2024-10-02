رياضة | كرة قدم عالمية

وفد رسمي من الفيفا يصل السعودية لتقييم جاهزيتها لاستضافة كأس العالم 2034

منذ ساعتين

حجم الخط
0

الرياض: وصل إلى السعودية أمس الثلاثاء، وفد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقييم جاهزيتها لاستضافة كأس العالم 2034.

وبحسب الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، سيقوم وفد “الفيفا” بجولة شاملة تشمل المنشآت الرياضية والفندقية، وكذلك الاطلاع على “مترو الرياض” الذي قارب على الافتتاح الرسمي وسيسهم في تسهيل التنقل بين الملاعب.

يشار إلى أن السعودية بدأت بالعمل على تجهيز منشآت مونديال 2034، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن حصولها على حق استضافة المونديال في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وحتى الآن يبقى العرض السعودي هو الوحيد لاستضافة البطولة، ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عدم تقدمه بعرض لاستضافة البطولة، ليعلن إثر ذلك رئيس “الفيفا”، جياني إنفانتينو، إقامة كأس العالم 2034 في السعودية.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الخارجية: السعودية تتابع بـ”قلق بالغ” تطورات الأحداث في لبنان وتؤكد ضرورة “الحفاظ على سيادته”
29 - سبتمبر - 2024
السعودية تعلن إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”
27 - سبتمبر - 2024
تحذيرات وتحريك مساعدات.. ردود فعل عربية رافضة لانتهاك سيادة لبنان
23 - سبتمبر - 2024
ستاندرد اند بورز ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية
14 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية