وفد رسمي من الفيفا يصل السعودية لتقييم جاهزيتها لاستضافة كأس العالم 2034

الرياض: وصل إلى السعودية أمس الثلاثاء، وفد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقييم جاهزيتها لاستضافة كأس العالم 2034.

وبحسب الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، سيقوم وفد “الفيفا” بجولة شاملة تشمل المنشآت الرياضية والفندقية، وكذلك الاطلاع على “مترو الرياض” الذي قارب على الافتتاح الرسمي وسيسهم في تسهيل التنقل بين الملاعب.

يشار إلى أن السعودية بدأت بالعمل على تجهيز منشآت مونديال 2034، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن حصولها على حق استضافة المونديال في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وحتى الآن يبقى العرض السعودي هو الوحيد لاستضافة البطولة، ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عدم تقدمه بعرض لاستضافة البطولة، ليعلن إثر ذلك رئيس “الفيفا”، جياني إنفانتينو، إقامة كأس العالم 2034 في السعودية.

(د ب أ)