سياسة | دولي

وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي “تضامنا” مع النيجر

منذ 39 دقيقة

حجم الخط
0

دكار: أعلن الجيش المالي الإثنين أن باماكو وواغادوغو سترسلان وفدا رسميا مشتركا إلى نيامي “تضامنا” مع النيجر في ظل تلويح دول إفريقية بتدخل عسكري لمواجهة الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقال أحد أركان المجلس العسكري المالي الكولونيل عبد الله مايغا إن “بوركينا فاسو ومالي بصدد إرسال وفد إلى نيامي يرأسه وزير مالي”.

وشدد على أن الهدف هو “إظهار تضامن هذين البلدين مع شعب النيجر الشقيق”.

ووفق وزارة الخارجية في النيجر، يتوقع وصول الوفد في وقت لاحق الإثنين.

ويأتي الاعلان عن الزيارة في أعقاب انتهاء المهلة التي منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” للمجلس العسكري في النيجر، لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم وفكّ احتجاز بازوم المتواصل منذ تاريخ الانقلاب في 26 تموز/ يوليو.

لوّحت “إكواس” التي تقودها نيجيريا باللجوء إلى القوة في حال عدم تحقيق هذه المطالب بنهاية المهلة، كما فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على النيجر.

وسبق للسلطات في واغادوغو وباماكو أن حذرتا في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة “إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”.

ويسيطر العسكر على الحكم في كلّ من البلدين، بعد انقلاب عسكري في مالي في 2020 وآخر في بوركينا فاسو في 2022.

الصين تنصح رعاياها في النيجر بالمغادرة

ومن جانب آخر، قالت السفارة الصينية في النيجر الاثنين إن على الرعايا الصينيين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا المغادرة إلى دولة ثالثة أو العودة إلى بلادهم إذا لم يكن هناك داع للبقاء.

وتابعت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن على الأشخاص الذين يخططون لزيارة النيجر قريبا عدم السفر ما لم يكونوا مضطرين لذلك.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تدفق آلاف اللاجئين الماليين إلى مخيم شرق موريتانيا
26 - أغسطس - 2022
لوموند: في مالي.. احتمال حدوث تمرد أو محاولة انقلاب مضاد يشهد على عدم استقرار السلطة الانتقالية
23 - يوليو - 2022
عودة آخر جندي من القوة الأوروبية في مالي إلى بلاده
2 - يوليو - 2022
مالي تعلن العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسي- (صور وفيديو)
23 - أبريل - 2022

إشترك في قائمتنا البريدية