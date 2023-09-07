وفد صيني رفيع يزور كوريا الشمالية لحضور احتفالات ذكرى تأسيس الدولة

سول: أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الخميس، أن وفدا صينيا رفيع المستوى سيزور البلاد هذا الأسبوع لحضور الاحتفالات بمناسبة عيد تأسيس الدولة.

وتحتفل بيونغ يانغ في التاسع من سبتمبر/أيلول بالذكرى ال75 لتأسيس البلاد، وقد أشارت الدولة النووية في وقت سابق إلى أنها ستنظم عرضا عسكريا بهذه المناسبة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو غوه تشونغ “سيزور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد ال75 للبلاد”.

وأضافت أن الزيارة جاءت “بناء على دعوة” من الحزب والحكومة في كوريا الشمالية.

وتعد الصين من أهم حلفاء كوريا الشمالية وأبرز داعميها على الصعيد الاقتصادي، وقد توطدت العلاقة بينهما خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي.

وعزلت كوريا الشمالية نفسها عن العالم عام 2020 مع تفشي وباء كوفيد، لكن بعد ثلاث سنوات تبرز إشارات متزايدة على أن بيونغ يانغ تبدي مرونة أكثر بالنسبة إلى ضوابط الحدود.

فقد هبطت أول طائرة ركاب كورية شمالية في بكين الشهر الماضي، كما سمحت بيونغ يانغ لوفد من رياضييها بالمشاركة في مسابقة تايكواندو في كازاخستان في آب/أغسطس.

وتأتي زيارة الوفد الصيني بعد أقل من شهرين على زيارة وفدين رفيعي المستوى أيضا من الصين وروسيا لبيونغ يانغ.

وحضر الوفدان اللذان يعدان أول من زار البلاد من الشخصيات الأجنبية منذ سنوات عرضا عسكريا في العاصمة الكورية الشمالية الشهر الماضي.

وراجت تكهنات بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي نادرا ما يغادر البلاد سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث تزويد روسيا بالأسلحة على هامش منتدى رئيسي في فلاديفوستوك الأسبوع المقبل.

(أ ف ب)