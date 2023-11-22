وفد عربي إسلامي يجري محادثات في لندن لإنهاء الحرب على غزة

لندن: أجرى الوفد الوزاري المشكّل بقرار من القمة العربية الإسلامية بالرياض، محادثات في بريطانيا الأربعاء، لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 47 يوما.

ويضم الوفد وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والسعودية فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والأردن أيمن الصفدي، وفلسطين رياض المالكي، وإندونيسيا ريتنو مارسودي، ونيجيريا يوسف مايتاما توجار.

والتقى الوفد خلال زيارته إلى العاصمة لندن، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وشارك في الاجتماع من الجانب البريطاني، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا بالخارجية البريطانية.

ويجرى الوفد العربي الإسلامي جولة إلى عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.

والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة “حماس” بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

(الأناضول)



