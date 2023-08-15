وفد عسكري عراقي يُطلع السوداني على نتائج مباحثاته في أمريكا

بغداد ـ «القدس العربي»: أطلع الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن وبنود الاتفاق المشترك المُبرم بين الطرفين بشأن طبيعة العلاقات بين أمريكا والعراق بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» وفيما أقرّ «مجلس الأمن العراقي» بنود الاتفاق وتشكيل «لجنة عليا» لمتابعة تنفيذها، جدد التأكيد على انتفاء الحاجة لوجود قوات أجنبية قتالية على الأراضي العراقية.

وأطلع المجلس برئاسة السوداني، على زيارة الوفد إلى واشنطن، وأقر اتفاقه مع الجانب الأمريكي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله، أفاد في بيان صحافي أمس، بأن «السوداني ترأس (مساء أول أمس) اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع البحث في آخر المستجدات الأمنية وأهمّ التحديات، وسبل مواجهتها».

كما جرت، خلال الاجتماع، مناقشة «إقرار انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية في الأمم المتحدة، الخاصة بالأسلحة المفقودة والمسروقة في العراق والعالم، بهدف السيطرة على هذا النوع من الأسلحة».

وناقش المجلس موضوع دخول الصيادين العرب والأجانب إلى البلاد خلال موسوم الصيد، وجرى اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد.

حماية الأمن والاستقرار

واستمع إلى إيجاز مفصل عن زيارة الوفد العراقي، برئاسة العباسي، إلى واشنطن بناءً على دعوة من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.

واطلع على «استعراض للحوار المشترك بين البلدين الذي تناول التعاون الأمني الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وشكل العلاقة المستقبلية بين العراق والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وتأكيد الوفد العراقي على الثوابت المتعلقة بسيادة العراق، وتنامي قدرات قواته المسلحة بمختلف صنوفها واضطلاعها بمهامّها في حماية الأمن والاستقرار وتأمين حدود البلاد». إضافة إلى ذلك، طرح الوفد «وجهة النظر العراقية خلال مجريات الحوار، بشأن انتفاء الحاجة لوجود أي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية».

وبعد اطلاعه على مجريات الحوار، أقرّ المجلس «اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأمريكي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك».

لجنة مشتركة مع التحالف الدولي لتنفيذ مخرجات الحوار المشترك

وفي هذا الإطار وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس أركان الجيش بـ«التواصل مع قيادة التحالف الدولي في العراق للمباشرة بأعمال اللجنة الثنائية».

كما ثمّن المجلس «جهود الوفد العراقي وتأكيده على تكامل القدرات الأمنية العراقية، والحفاظ على متطلبات السيادة العراقية في جميع جوانبها».

يأتي ذلك عقب استضافت لجنة الأمن والدفاع النيابية، للعباسي، لمناقشة أبرز ما تطرق له الوفد الأمني رفيع المستوى الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

زيارة «ناجحة»

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس الزاملي للوكالة الرسمية، إن «اللجنة استضافت وزير الدفاع لمناقشة ملف زيارة الوفد الأمني رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة بين بغداد وواشنطن».

وأضاف أنه «تمت مناقشة العلاقة العراقية الأمريكية في الجانب الأمني، وكثير من الملفات الأخرى التي اطلعت عليها اللجنة» مبينا، أن «وزير الدفاع أبلغ اللجنة أن زيارة الوفد الأمني كانت ناجحة».

وحسب رئيس اللجنة النيابية فإن «الوفد وفقا لما أكده وزير الدفاع لم يُبرم أي عقود جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تم مناقشة العقود القديمة وخصوصا عقود طائرات إف 16 ودبابات الأبرامز وموضوع إدامتها وخدماتها وتواجد الخبراء والمستشارين الأمريكيين في العراق».

والأسبوع الماضي، اختتم وفد عراقي رفيع برئاسة العباسي زيارة أجراها لواشنطن. وضم الوفد كذاك قائد جهاز مكافحة «الإرهاب» الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن قيس المحمداوي، ومسؤولين كبار آخرين.

وفي بيان مشترك صدر، الثلاثاء الماضي، أكدت الولايات المتحدة والعراق التزامهما بـ«مواصلة التعاون العسكري الثنائي في جميع المجالات، وخصوصا مكافحة تنظيم داعش والعمل على منع عودة نشاطه، وتدريب القوات العسكرية العراقية».

وأشار البيان الذي صدر عقب اجتماعات ضمت العباسي ومساعدة وزير الدفاع الأمريكية سيليست واندر، إلى أن الجانبين «أكدا التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وعزمهما على تعميق التعاون الأمني عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصلحة المشتركة للبلدين في أمن العراق وسيادته وفي استقرار المنطقة».

كذلك شدد الطرفان على «التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتشاورا حول فرص توسيع المشاركة العراقية في المناورات العسكرية التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية».

وجدد الطرفان «دعم واشنطن لسيادة العراق وأمنه» وأكدا أن «القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية فقط لدعم قوات الأمن العراقية في حربها ضد داعش».

وأكدت حكومة العراق من جديد «التزامها بحماية أفراد ومستشاري الولايات المتحدة والتحالف الدولي والقوافل والمنشآت الدبلوماسية» وفقا للبيان المشترك.

ووقع العراق والولايات المتحدة، اتفاقية الإطار الاستراتيجي في عام 2008، تضمنت عدة محاور، من بينها تنظيم وجود القوات الأمريكية في البلاد، بالإضافة لبنود تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.

وفي مطلع 2020، صدق البرلمان على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، في جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حينها، عادل عبد المهدي.